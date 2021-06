Edrick Menjívar contó cómo avanza su recuperación

La Selección de Fútbol de Honduras se está preparando de la mejor manera para afrontar la Copa Oro 2021, con microciclos de por medio para poder estar a punto en el torneo. Sin embargo, cuenta con algunas bajas por el momento, como Alberth Elis y Edrick Menjívar. Este último habló respecto a su recuperación, a la cual debe someterse tras una fractura en uno de sus dedos.

"Tengo entendido me quedan 17 días más. El viernes me quitan el yeso y de allí en dos semanas me retirarían tres pines que tengo allí. Aquí estoy haciendo magnetoterapia para acelerar la recuperación. Esperemos que en tres semanas estemos aptos para entrenar ya", manifestó el guardameta en diálogo con Diario Más.

Tras comentar que está haciendo "todo el esfuerzo posible para poder estar" en la Gold Cup, señaló que la lesión lo afectó "a nivel personal para entrenar y seguir en ritmo". Además, a la competencia por la titularidad con Luis "Buba" López la calificó de "muy buena, interesante" ya que "nos llevamos bien y tratamos de exigirnos al máximo para que el que juegue lo haga de la mejor manera en beneficio de la selección".

Edrick Menjívar recibiendo magnetoterapia para acelerar su recuperación

En esa misma línea, evidenció que "la disputa es complicada" debido al "nivel de ‘Buba’ y lo que es para la Selección, lo que se ha ganado, tiene un nombre aquí. Ha hecho las cosas bien y hay que respetar eso". Por otra parte, en cuanto a los Juegos Olímpicos, confía en el titular de la Sub-23: "Alex (Güity) es un gran arquero, no tengo duda de eso y estoy seguro que va a hacer un buen papel en Tokio".

Por último, como reflexión, opinó: "Creo que hemos logrado un orden, un alto nivel de concentración, de juego y de intensidad. Siempre hay cosas por mejorar, pero esta Liga de Naciones nos dejó una grata impresión de que el equipo nunca perdió el orden. Siempre estuvimos a la altura. Para esta Copa Oro la Selección está para pelear la final".