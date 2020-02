Seattle Sounders provocó al Olimpia y esto le respondió

Seattle Sounders y Olimpia protagonizarán uno de los últimos cruces de octavos de final de la Conchampions 2020. Luego del empate 2-2 en Honduras, todo se definirá en el estado de Washington.

Sin embargo, el duelo comenzó a jugarse desde temprano. Es que los de la MLS publicaron un mensaje provocador contra sus rivales de turno en su cuenta oficial de Twitter. "Hello again, Olimpia. Remember Brad? (ES: Hola denuevo, Olimpia. ¿Recuerdan a Brad?)", indicaron en la mencionada red social.

El comunicado venía acompañado de una nota a Brad Evans, quien en 2015 puso el 2-1 definitivo para los estadounidenses desde el punto penal, precisamente ante los catrachos. En aquella oportunidad, se había desatado una trifulca por la discusión previa entre el entrevistado y el arquero centroamericano, que se acentuó tras la conversión del penal y el airado festejo en su cara.

Hey Seattle, regards to Brad...does he have one of these?



Concacaf 1972 ��

Concacaf 1988 ��#SomosOlimpia 3️⃣1️⃣ pic.twitter.com/ZQtC3opNd1 — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) February 27, 2020

Los albos no se quedaron callados y respondieron a la instigación con maestría: "Hey Seattle, regards to Brad... does he have one of these? (ES: Hey Seattle, saludos a Brad... ¿Tiene él una de estas?)". Además de aquel enunciado, se podían ver fotos de las dos Concachampions que ganó la institución en 1972 y 1988.