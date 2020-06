¿Se va o se queda? Presidente de Olimpia se refiere al futuro de Pineda

El mayor temor para los equipos hondureños es perder gran parte de su plantilla. El parate por el coronavirus los ha complicado seriamente en lo económico y es difícil lograr renovaciones de contrato. Hasta algunos equipos les han pedido a sus jugadores aceptar una reducción salarial para poder sostener el pago de todos los salarios en los próximos meses.

Uno que está bastante complicado es el Olimpia. El Albo sigue esperando para la reanudación de la Concachampions que lo tiene con un paso en las semifinales, pero sabe que no podrá mantener a todas sus figuras que fueron importantes para que llegaran hasta acá. Uno de los que está cerca de irse es Jorge Bengunché, por el cuál habría ofertas de distintos equipos europeos.

Pero no es el único que preocupa, Carlos Pineda se le vence el contrato y es difícil que lleguen un acuerdo para renovar. El mediocampista fue uno de los pilares fundamentales en el equipo comandado por Pedro Troglio y podría hacer las maletes antes de que se reanude la nueva temporada. Su agente está charlando con equipos de distintos países y parece que su futuro no continuará en Honduras.

Carlos Pineda (23 años), mediocampista hondureño del Olimpia, tiene ofertas del fútbol extranjero. pic.twitter.com/tktvThn16W — Fichajes Honduras ���� (@MercadoFichajes) April 22, 2020

Sobre esto habló Rafael Villeda, presidente de Olimpia, y no dio buenas noticias para los aficionados: "Sus representantes están esperanzados en que exista una oportunidad para él en el extranjero, si es así no me queda más que desearle lo mejor a Carlos Pineda, ha sido un jugador que desde pequeño ha estado ligado a la institución, se le tiene mucho aprecio y cariño".

Pero no son todas malas noticias, en el día de hoy se confirmó la renovación de dos titulares. Matías Garrido y Cristian Maidana firmaron su continuidad en el equipo. Otros que tienen avanzadas su estadía es: Johnny Leverón, Alejandro Reyes y Deiby Flores. Están los tres con pláticas avanzadas y ya estaría todo encaminado para que sigan por un año más.