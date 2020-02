Se sacaron chispas: Álvaro Morales se cruzó con Carolina Padrón por el fútbol de Centroamérica

No cabe ninguna duda que las series entre Tigres vs Alianza y Comunicaciones vs América dejaron muchísima tela para cortar post partido. Esto también incluye los medios de comunicación, especialmente los mexicanos.



En esta ocasión, nuevamente Álvaro Morales y Carolina Padrón se enfrascaron en un debate que se terminó acalorando, especialmente por parte de Morales. Según el conductor del programa, a los equipos centroamericanos no se les debe felicitar por "derrotas dignas", ya que estas no le ayudan a crecer al fútbol de la región.

Sin embargo, la comentarista venezolana argumentó que pese a todo, se le debía reconocer a los clubes de Centroamérica su buena labor, considerando las diferencias y distancias económicas entre los clubes.





"Quiero decirle algo a los aficionados del fútbol de Centroamérica. Yo ayer los felicitaba por la actitud que tuvieron, pero es malo felicitarlos a ustedes por estas derrotas honrosas. Deberíamos dejar de hacerlo porque les hacemos un daño, porque si no les exigimos más no van a crecer", empezó diciendo Morales.

"Pero en el tema de la felicitación, siento que hay que reconocer el crecimiento de esos equipos. Yo no estoy diciendo que tengan un mérito en cuanto a títulos porque hay una gran diferencia entre Centroamérica y el fútbol mexicano en infraestructura, etc. Hay que aplaudir el crecimiento que han tenido", respondió Padrón.



*Debate comienza a partir del minuto 4 de video