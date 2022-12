En un partido memorable, la Selección Argentina eliminó a Países Bajos por penales (4-3) y avanzó a la semifinal del Mundial de Qatar 2022 tras empatar 2 a 2. Pero entre los múltiples momentos que dejó el cruce, resaltan las enfurecidas declaraciones de Lionel Messi antes de ser entrevistado por el medio TyC Sports.

"¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¡Andá para allá, bobo!", increpó Messi, sorprendiendo al mundo entero luego de un encuentro caliente en el estadio Lusail: además de los momentos de tensión entre los futbolistas sudamericanos y los europeos, ciertamente el clima caldeado se había gestado en la previa a raíz de las declaraciones de Louis Van Gaal.

"Messi no participa mucho en el juego cuando el adversario tiene la pelota. Ahí está nuestra oportunidad (...) Tenemos una cuenta pendiente con Argentina por lo que pasó hace dos Mundiales. En esa semifinal Messi no tocó una pelota y perdimos en los penales. Ahora queremos nuestra revancha", dijo el entrenador en referencia al partido de Brasil 2014.

De hecho, una vez se consumó la eliminación de la Naranja Mecánica, el astro argentino tuvo un cruce con Van Gaal y su asistente, el ex futbolista Edgar Davids. Pero no llamó "bobo" a ninguno de ellos. Según reveló Gastón Edul, quien entrevistó al '10' en el momento del cruce, su furia estuvo dirigida a Wout Weghorst, autor del doblete neerlandés.

"Desde que entró empezó a provocarnos, chocarnos, decirnos cosas y me parece que eso no es parte del futbol", comentó Messi. Además, se refirió a lo dicho por el ex entrenador del Barcelona, a quien le dedicó su gol de penal. "No me gusta que se hable antes de los partidos. Yo siempre respeto a todo el mundo, pero me gusta que me respeten a mí también. Van Gaal no fue respetuoso con nosotros", sentenció el mejor futbolista del mundo.