¿Saprissista o Liguista? Bryan Ruiz confesó cúal fue el equipo de su infancia

En una transmisión en vivo desde Instagram, el volante costarricense del Santos de Brasil, Bryan Ruiz, tuvo un divertido intercambio con Cristian Bolaños, actual goleador del Saprissa y el torneo costarricense. En el mismo, el "Capi" estuvo acompañado por su esposa Carolina Jaikel, para luego contestar una pregunta del interés de todos.





El referente morado se sacó de la manga una interrogante que hizo reír al mismo Ruiz y seguramente puso en suspenso a todos los que estaban siguiendo de cerca la videollamada. "Viene una preguntita", empezó diciendo. "Yo quisiera saber si usted es saprissista o liguista", 'disparó Bolaños.



Bolaños y Ruiz pasaron un buen rato en la cuarentena



Ante esto, el ex Sporting de Lisboa respondió de la misma forma en la que alguna vez ya lo había hecho. El media punta no se anduvo con rodeos ni medias tintas, ni quiso quedar bien con nadie. En cambio, apeló a la sinceridad contando detalles de cómo había nacido su pasión primero por un equipo, para luego cambiar por el otro.



VIDEO: #BryanRuiz despeja duda de con cuál equipo quiere jugar en Costa Rica https://t.co/XK4r3oTYJk pic.twitter.com/ohoFebknJF — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) April 3, 2020



“Cuando yo era chiquitillo, fui seguidor del morado por mi abuelo, pero después me hice liguista cuando estuve en la Liga como jugador" empezó confesando. Seguido a ello, el capitán de la selección de Costa Rica en Brasil 2014 fue aún más allá, y reveló que club tendría prioridad en caso de volver al fútbol costarricense.





“Si me voy a Costa Rica, la preferencia la tiene la Liga. Pero no sé qué va a pasar; me gustaría jugar con mi hermano (Yendrick Ruiz, futbolista de Sport Club Herediano), pero también me gustaría complacer a mi abuelo. Pero la verdad no sé qué va a pasar" concluyó en un tono bastante casual. El futbolista tiene contrato hasta fin de año con el Santos, pero no es tomado en cuenta y deberá definir su futuro en los próximos meses.