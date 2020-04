Saprissa frenó la construcción de un centro de entrenamiento y la remodelación del estadio por el coronavirus

El Deportivo Saprissa tenía entre sus planes el inicio de dos proyectos de infraestructura para el 2020, sin embargo, ante la emergencia nacional por el COVID-19 unido a los pocos ingresos que recibe el club, producto del parón del campeonato nacional, podrían cambiar los planes.

Juan Carlos Rojas, presidente de los morados, indicó que se trata de “dos proyectazos”, los cuales según él marcarán una nueva era en el club. “Son inversiones muy importantes, una es la del estadio y la otra es la del centro de entrenamiento. Millones de dólares en cada una, esperábamos darles el banderazo inicial a ambas este año, pero hay que esperar”, comentó el jerarca.

Rojas explicó que es necesario entender qué tan profunda es la crisis que se está viviendo no solo en el país, sino también en el mundo. “Hay que ver cuánto tiempo vamos a pasar sin fútbol, qué tanto van a caer los ingresos, porque es algo que hoy no sabemos, hoy es un escenario, pero si el torneo se reinicia en mayo, por ejemplo, ya ese es otro escenario”, apuntó.

De igual manera, agregó que si el fútbol se pausa tres meses entonces el impacto va a ser peor. “Hoy no tenemos claridad absoluta en cuál escenario nos vamos a mover”, afirmó el dirigente morado. En específico, se trata de la remodelación de la torre norte del estadio Ricardo Saprissa, la cual lleva un anfiteatro, con un costo de aproximadamente $6 millones.

Hace unas semanas, los mismos jugadores del Deportivo Saprissa alzaron la voz, pues ellos indicaron que no contaban con las mejores condiciones en infraestructura para entrenar, uno de los futbolistas que se quejó fue el atacante Johan Venegas. “Es difícil porque no tenemos un Centro de Alto Rendimiento donde podamos entrenar, estamos como nómadas, tenemos que ir de un lugar para otro para entrenar y son canchas que no están en buen estado”, afirmó el futbolista en su momento.