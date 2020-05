Ronald González quiere hexagonal: "Es lo más justo"

En una nota exclusiva para Futbolcentroamerica, en alianza con el programa Extra Liga de Radio América, el entrenador de la selección nacional de Costa Rica habló de todo un poco: las eliminatorias, su plan de trabajo a mediano plazo, los rivales de la sele, y sus colegas Fabian Coito y Carlos de los Cobos.









- ¿Que sabe de la nueva eliminatoria que podríamos tener en Concacaf?



Nos conocemos absolutamente nada hemos estado intentando tener alguna comunicación, el comité ejecutivo de Concacaf todavía no se ha reunido y lo hará hasta junio, y decidirán hasta que reciban las directrices de FIFA. Hasta ahora son todo especulaciones de noticias que se ha filtrado, no tenemos nada oficial. Nosotros nos manejamos bajo lo oficial y no la especulación. Nosotros no tenemos ninguna comunicación oficial, he hablado con el presidente Villalobos y no me ha dicho nada de este formato, más que hasta que el Comité Ejecutivo de Concacaf no se reúna, no sabremos nada de lo que va ocurrir en un futuro



Ronald González, director técnico de Costa Rica.



- ¿ Usted prefiere el hexagonal u otro formato?

Bueno, otra vez insisto en que para nosotros es difícil opinar, nos hemos mantenido cautelosos porque hasta que no tengamos algo oficial no podemos referirnos a nada. Yo le puedo decir a usted un punto de vista mío como seleccionador, pero es subjetivo, nada oficial. Sin embargo, si tendrían que darse las cosas de alguna forma, yo sigo prefiriendo el mismo formado donde clasifican 3 y el 4to a repechaje con las 6 mejores ranqueadas por FIFA. Sigo respetando ese formato porque es en el cual hemos clasificado.



- ¿Se perjudica a Honduras y Costa Rica?

Por eso le digo porque prefiero el hexagonal, porque se premia a las seis mejores selecciones del ranking, y pese a que vamos a jugar todos contra todos, no me importaría, conociendo que son tres los clasificados. Si tomamos como referencia las ultimas eliminatorias, es un formato justo, por que imperan los equipos mejor clasificados. Pero insisto, es una opinión mía. Cuando ya tengamos el formato vamos a poder conversar y compartir criterios de algo real. Jugar un hexagonal es lo que más le conviene a Costa Rica. Creemos que también se hace justicia deportiva con los seis mejores clasificados en el ranking, pero como todo está incierto, si me ponen a escoger prefiero una hexagonal.











- ¿Cree usted que hay intereses particulares para beneficiar a algunas selecciones?

Ignoro eso, lo que si es cierto es que si se cambia el formato será por circunstancias que ellos habrán estudiado. Es evidente que entrarían equipos que no estaban contemplados; pero hablar de intereses sería un poco peligroso porque no conozco a nadie y siempre he sido respetuoso.



- ¿Le conviene a Costa Rica que no se jueguen partidos este año?

No. A nosotros nos servía jugar el final tour en junio, las fechas de marzo, nosotros estamos en un momento importante de selección,todos sabrán que hubo cambios. A mí me nombraron en septiembre pasado, y pudimos ganar el grupo contra Haití y Curacoa, pero en partidos muy difíciles. Estos partidos nos iban a servir para terminar de consolidar algunas cosas y hacer algunas pruebas. Sería ideal haber jugado, pero si tenemos que replantear todo hasta el otro año, tenemos que adaptarnos.











- Carlos de los Cobos dijo que El Salvador era favorita con México y Honduras. ¿Qué opina?

Los técnicos cuando nos preguntan algo así, siempre contestamos que nuestro equipo. Los candidatos siempre van a ser los equipos tradicionales; una cosa es lo que uno piensa y quiere, y otra es lo que pasa en la eliminatoria. En el momento que se dio todo el parón venían fechas muy importantes para ratificar el hexagonal, la diferencia entre El Salvador y Canadá son 14 puntos porcentuales, que podían traducirse perfectamente en esas fechas de marzo y junio, entonces como que queda un equipo ahí en el intermedio. Y si a eso le sumamos a Curacao, estamos hablando de 8 selecciones bien pegadas. No tanto así del quinto para abajo que ya teníamos suficientes puntos para estar en el hexagonal.



- ¿Cuál es la selección más beneficiada en no jugar este año?

La más beneficiada es El Salvador, la menos beneficiada es Canadá porque estaba séptimo.





- De los Cobos y Fabian Coito piensan que México el mejor equipo de la actualidad ¿Que piensa usted?



No están alejados de la realidad. Es lo que ha ocurrido en las últimas eliminatorias, sacando la vez que México fue a repechaje. Tienen una generación importante que les está dando resultados, y son candidatazos ir al mundial al igual que Estados Unidos. Pero normalmente cada vez que jugamos, las diferencias deportivas se achican. No le doy tanta importancia a eso más que preparar al equipo y enfrentarlos con precauciones, pero sin complejos.



- ¿Qué opina de Honduras?

Por costumbre siempre han sido peligrosos para nosotros, independientemente del momento en que se encuentre, siempre tiene jugadores importantes en sus filas. Jugadores físico atlético superiores a los nuestros, y Coito ha impregnado su estilo, su sello.











- ¿Se fortalece Honduras con la llegada de Coito y la salida de Pinto?

Yo vi la selección de Honduras con don Jorge Luis Pinto y la he visto con Fabian Coito. Han tenido algún cambio en el posicionamiento táctico. Con Fabian han encontrado más flexibilidad para atacar y no tanta rigidez a la hora de defender, ese es el sello que cada entrenador tiene.



- ¿Como va a planificar el tema de los viajes y los jugadores? Sabiendo que esto podría complicarse con los que están en el extranjero

Yo lo llamo dignificar al jugador nacional, para que los jugadores nacionales puedan sin ningún problema estar en la selección. En otros tiempos en todo el mundo la selecciones nacionales se curtían de futbolistas extranjeros, pero queremos que el jugador local se sienta curtido y se sienta importante; estamos haciendo seguimiento partido a partido y un informe colectivo e individual de cada jugador, y tener una base de 10 o 15 jugadores en caso de que no nos presten a los jugadores de afuera, tener jugadores preparados para que ocupen ese puesto. A pesar que son obligatorias, muchas veces los equipos se molestan con prestar jugadores, y ahora no sabemos las directrices migratorias que cada país tendrá.



- ¿Qué selección de Centroamérica evitaría si pudiera?

Honduras por supuesto, son el equipo a vencer. Siempre ha sido difícil y hemos jugado partidos no apto para cardíacos, tienen una calidad muy alta técnica mente y en la parte atlética, nosotros hemos equiparado eso porque hemos desarrollado, pero sin ninguna duda el rival más fuerte es Honduras, y menos si el partido es en Honduras. No quisiera definir con ellos el tercer o cuarto lugar.