Roger Rojas confesó en que equipo catracho le gustaría retirarse

Tras un paso sin mucha suerte en el Sabah de Azerbaiyán, Roger Rojas volvió al fútbol americano y en este caso al Deportes Tolima de Colombia. El legionario hondureño firmó para el equipo cafetero y ya sueña con poder ser campeón con ellos de la liga de dicho país. Hasta ahora, solo pudo jugar 7 partidos debido a la pandemia y todavía no anotó ningún gol.

A sus treinta años, el atacante ya piensa en el futuro y, principalmente, en el final de su carrera. El catracho dio una entrevista a Deportes THN contó que tiene planeado retirarse en un equipo importante de Honduras. Allí hizo todas las divisiones inferiores y llegó a debutar como futbolista profesional.

Antes de llegar a Tolima, Rojas jugó en el Sabah de Azerbaiyán. (Twitter)

"Quiero jugar aquí mucho tiempo, ya sea aquí o en otro equipo, me gusta el país y la liga, aunque mi idea al final es cerrar mi ciclo de futbolista en mi país, preferiblemente en el Olimpia, pero no le cierro las puertas a nadie, ya que en el fútbol lo importante es la familia, aunque siempre he dicho que no deseo ser millonario, sino tener los recursos adecuados para criar a mis hijos”, declaró Roger.

Roger Rojas sigue entrenando en Colombia con el Club Deportes Tolima, en este país circula en los medios un plan para crear una nueva liga. pic.twitter.com/078mrCoWi3 — Faco Sports (@FacoSports) July 17, 2020

Y agregó un analisis sobre su carrera: “En Olimpia prácticamente gané todo, pero afuera me ha faltado la fortuna de ser campeón. Me quedé a un paso del ascenso con Necaxa y en Costa Rica no pude ser campeón la Liga Deportiva Alajuelense, mientras en Arabia Saudita y Azerbayán tampoco tuve esa dicha, pero mi gran sueño es conseguirlo con Deportes Tolima”.

En Colombia los equipos van volviendo de a poco a los entrenamientos grupales. Se venían entrenando cada uno en su casa y ahora están pasando a la siguiente fase. Rojas quiere ponerse a punto para volver a jugar con sus compañeros y así lograr convertir su primer tanto con la camisa de la vinotinto y oro.