Quedate en casa: Fedefut de Guatemala hace campaña con sus mejores momentos deportivos

Guatemala está ingresando a la fase 2 de coronavirus. Ya tiene 126 casos confirmados y un fallecido. El gobierno decreto una cuarentena para los mayores de 65 años con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. Los números venían bien, pero en 24 horas se creció un 45%. Al paciente cero se lo ubica por el 13 de marzo, un connacional que volvió de un viaje de España. Todavía no se sabe, a ciencia cierta, si ya hubo contagios comunitarios o todos de estrecho contacto con casos importados.

Para todos es muy importante quedarse en casa y salir únicamente por situaciones necesarios, como comprar comida, trabajar o buscar medicamentos. Quedándose en sus hogares se evitará una mayor propagación de la enfermedad y se logrará achatar la curva de contagio. Es muy importante que no se enfermen todos juntos para no saturar los sistemas de salud. En los países que sucedió esto, España, Italia y Estados Unidos, las muertes empezaron a aumentar muy rápidamente.

Debido a esto, la Fedefut guate decidió hacer un video para concientizar a todos. El mismo contiene varios momentos históricos de la sele y piden que "hoy más que nunca, los chapines estemos unidos". Y recordó grandes momentos en los que todos se unieron para apoyar una misma causa. Desde el gol de Henry López para la clasificación al Mundial Sub 20, hasta el primer tanto en dicha competición que nos clasificó a octavos de final.

Obviamente, no podía faltar el gol de Pescadito Ruiz para vencer a Estados Unidos en las eliminatorias. Todos grandes momentos que nos tienen que recordar como todo un pueblo se juntó para empujar para el mismo lado. La idea es que esto sirva como metáfora para repetirlo en la lucha contra el COVID-19. Donde la derrota no signfica perder un partido, sino perder vidas.

Por ahora, la realidad en guate no está tan complicada como en otros países del contiente. De a poco, empieza a aumentar el número de recuperados y no lo hace el número de fallecidos. Los centros de atención no están sobrecargados y pueden brindarle un buen tratamiento a los infectados. Hay que mantener esto y no saturarlos tan rápidamente. Como dicen los expertos, podemos contagiarnos todos, pero lo importante es que no nos pase a la vez. Por eso, quedate en casa para cuidarnos y para cuidarte.