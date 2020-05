Presidente de Concacaf habló sobre el camino de Guatemala a Qatar 2022

Los procesos eliminatorios para la Copa del Mundo se ciernen sobre una nebulosa poco clara, a raíz de la pandemia del coronavirus COVID-19 que ha dejado truncas las fechas originales de disputa. Sigue sin ser claro cuando se pondrán llevar a cabo los respectivos procesos, aunque en Concacaf es donde más impera la duda, ante un inminente cambio de formato.

Victor Montagliani, presidente de la mencionada confederación, explicó en diálogo con el diario Prensa Libre de Guatemala algunos aspectos que se vienen manejando con respecto a los tiempos de competición de varios certámenes regulados directamente por la entidad que dirige, como lo es también la Copa Oro.

Victor Montagliani, presidente de la Concacaf (Foto: Arnoldo Robert)

"Tendremos que ordenar el camino clasificatorio que incluye a Guatemala. Todavía no sabemos cómo o cuándo se podrá hacer, pero estamos trabajando con la FIFA y las otras confederaciones para tener opciones, ya que el formato cambiará para contar con las fechas perdidas. Nos estamos preparando para tener varios escenarios", detalló el canadiense.

���� ¡¡Ni con Godín, Forlán o De Gea!! ¡¡Cuando el vigente campeón de la Europa League se rindió a los pies del chapín!! ����https://t.co/9c9qwcowO9 — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) May 26, 2020

"Los equipos no podían jugar y perdieron la oportunidad de mejorar en el Ranking de la FIFA. Esto creó un problema de integridad deportiva. En el calendario existe cierta incertidumbre si podremos jugar en septiembre. Si no lo hacemos se dará otro desafío, porque tendremos que hacer cambios. Todavía no sabemos cómo funcionará, por eso seguimos analizándolo", aseveró.

Tras aclarar que "la Copa Oro continuará en el verano del 2021 según lo planeado", remarcó que "Nuestra prioridad son las comunidades afectadas por la situación actual. Pensamos en la salud y bienestar de todos los involucrados".