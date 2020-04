¿Por qué Guatemala promueve pocos futbolistas al extranjero? Monterroso respondió y el Pescadito arremetió contra el DT

Con apenas cinco legionarios en las principales ligas del mundo, Guatemala se ubica en la penúltima posición de Centroamérica en el listado de países con más legionarios, según un estudio realizado por CIES Football Observatory, organización independiente de investigación y educación afiliada a la FIFA.

El listado es liderado por Costa Rica, que en 2019 contó con 73 legionarios. Le sigue Panamá (58), Honduras (51), El Salvador (17) y Nicaragua (7). Después aparece Guatemala (5) y cierra Belice (1).

Ruiz arremetió contra Amarini Villatodo.

En charla con ESPN, Benjamín Monterroso, técnico de la Selección Nacional de Guatemala en 1999 y 2008-2009, explicó su opinión de por qué hay tan pocos legionarios de Guatemala: “La cultura del jugador, su forma de comportarse. El futbolista es poco ambicioso, en cuanto a su esfuerzo, no se exige para ser más. Es parte de nuestra cultura no esforzarnos e intentar trascender".

El que le crea a este tipo no está en sus cabales, como futbolistas nunca trascendencio, como entrenador masculino nada y como entrenador femenino un verdadero y eterno desastre que aún me pregunto porque sigue en ese puesto. Los eternos fracasos de chomin. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) April 26, 2020

La respuesta generó polémica en las redes sociales y el Pescadito Ruiz fue uno de los que arremetieron contra el seleccionador. "El que le crea a este tipo no está en sus cabales, como futbolistas nunca trascendencio, como entrenador masculino nada y como entrenador femenino un verdadero y eterno desastre que aún me pregunto porque sigue en ese puesto. Los eternos fracasos de chomin", escribió el ex futbolista.

Además, Ruiz acusó que Monterroso "no está en posición de criticar a nadie, nunca salió de guatemala y tiene más vicios que cualquier futbolistas que yo haya conocido". ¿Habrá respuesta del ex seleccionador de Guatemala?