Pinto dispara contra Costly: "Esa mugre no merece respuesta, no ganó nada"

Días atrás, Carlos Costly, delantero de Honduras, arremetió contra el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto mientras hablaba sobre la relación que tenían los dos en su paso por la Selección de Honduras. Costly, en entrevista con el diario hondureño Diez, describió cómo se sentía cuando estaba con el instructor colombiano: "Pinto te puteaba hasta por reírte, pero así como puteaba también hacia sus locuras. Si rechacé la Selección fue por el loco ese, yo con un carácter fuerte, pues no me la llevaba con él".

Pero el técnico colombiano no se quedó callado y le respondió con todo al delantero hondureño. “Pregunte qué clase de jugador era y por qué no lo llevaron al Mundial. Me da pena pero no le contesto, porque esa mugre no merece una respuesta. Costly no ganó nada”, manifestó Pinto cuando le preguntaron sobre ese tema.

Costly y Pinto durante su paso por la selección de Honduras.

El origen de los problemas inició durantes las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, el clamor popular hondureño pedía a Carlo Costly en la selección. Sin embargo, el delantero que era todo un referente catracho dentro y fuera de la cancha no tenía buena relación con Pinto.

El extécnico de Millonarios insistió en que los jugadores que lo critican son aquellos a los que no le gusta trabajar. “En los equipos hay 20 jugadores más. Preguntan por el más bandido, por el más pícaro, el mal trabajador”, explicó Pinto. Y concluyó: “Pregunta lo que han dicho muchísimos jugadores, lo que dijo German Morales: El único que tiene problemas con Pinto es el que no le gusta trabajar”.

Más allá de ser recordado por sus éxitos, Pinto también se ha destacado por varios roces y controversias en su carrera. Una de sus últimas polémicas estuvo relacionada con su inesperada renuncia a la dirección del equipo colombiano Millonarios, pues a pesar de que había tenido una buena primera campaña, dejó el cargo de DT por alegados conflictos internos con los jugadores relacionados con la exigencia de trabajo físico.