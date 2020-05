Periodista argentino conmueve con su testimonio sobre Pedro Troglio

Se conoce que una de las grandes características que tiene Pedro Troglio es su gran personalidad. El entrenador de Olimpia a mostrado en este corto plazo por Honduras que es una gran personas y sus dirigidos lo suelen resaltar. Pero esta vez, él que lo elogió no fue un futbolista sino que fue un periodista que lo entrevistó hace largo tiempo cuando dirigía a Gimnasia de La Plata.

El trabajador de la prensa, Juan Pablo Marrón, contó como su compatriota lo ayudó a crecer en su trabajo gracias a una entrevista que dio: "Con Troglio fue siempre ida y vuelta, nunca se cagó en mi trabajo y yo nunca me cagué en el suyo. Y eso no significa que no haya vivido entrevistándolo. No fue menos por mostrarse a una doble personalidad (Pedro y Pedrudo), jugar al piedra, papel o tijera, hacer un preguntas y respuestas o personificar un personaje mala onda (enojado), recibir un mini Oscar o lo que fuera".

El periodista empezó a ganar fama gracias a las divertidas entrevistas que le hacía al actual técnico de los Albos. Jugaban a avinar resultados de la fecha, Troglio también se permitía actuar algún personaje que le pidiera el entrevista. Todo esto antes de jugar y a veces después de alguna derrota. El DT siempre mostró buena predisposición para divertirse y seguir el juego en la nota.

Juan Pablo querido, mil gracias por tus palabras. Vivimos.hermosos momentos, nos divertimos sin dejar de ser DT y periodista. Me alegra q t vaya barbaro. De eso se trata. De mostrarse tal cual somos. Tqm — Pedro Troglio (@TroglioPedro) May 3, 2020

Para finalizar la carta, destacó: "Troglio es el tipo que queres sin conocer. Es el que se acuerda. El que te identifica. Te reconoce. Te estará devolviendo, en algún momento, algo que le diste. Y te dará algo sin que se lo pidas. Yo le debo que me haya hecho un poco más visible. Le debo ratos de felicidad en el medio de una nota. No lo escribo de chupamedia, sino de agradecido. Así me lo ensañaron mamá y papá".

Obviamente, Pedro le contestó y mostró la gran relación que llevan: "Juan Pablo querido, mil gracias por tus palabras. Vivimos hermosos momentos, nos divertimos sin dejar de ser DT y periodista. Me alegra q t vaya barbaro. De eso se trata. De mostrarse tal cual somos. Te quiero mucho". Gran testimonio para resaltar la actitud que tiene el entrenador fuera de la cancha y la gran ayuda que ha dado.