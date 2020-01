Pedro Troglio sobre Lisandro Pohl: "Declaró equivocado, no hay que cambiar ojo por ojo"

Después de volver a territorio hondureño, el entrenador del Olimpia volvió a expresarse sobre lo sucedido en tierras cuscatlecas.

Tras el atentado al bus que transportaba al Olimpia previo al encuentro contra el Alianza, Pedro Troglio volvió a lamentar las declaraciones del presidente del equipo rival, Lisandro Pohl.

"La actitud es de una persona, no de la dirigencia toda, no se si es presidente o director deportivo, pero me parece que declara equivocado", empezó diciendo.

Seguido a eso, se encargó de no meter a todos en el mismo costal: "Yo no me quedo con la gente de Alianza o la gente de El Salvador, la verdad es que los que tiran piedras son 50 o 100 y todos lo sabemos", aseguró.

"Lo que si no me gusto es que pongan de ejemplo que esto paso en 2017. Bueno la idea es que no pase, tambien vinieron hace poco y se los cuido bien, la idea no es cambiar ojo por ojo", concluyó.



"No tiene la culpa la gente de @AlianzaFC_sv ni de El Salvador(...) La idea no es cambiar ojo por ojo, la idea es tratar de que no pase más(...) Bernárdez ya se lo había pedido a Osman después de que lo enfrentamos un par de veces", @TroglioPedro entrenador del @CDOlimpia pic.twitter.com/gO4IwcEQeN — América Deportes (@americadeportes) January 10, 2020