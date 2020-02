Pedro Troglio le responde a Diego Vázquez

El entrenador de Club Motagua, Diego Martín Vázquez, criticó el formato de torneo de Liga Nacional, asegurando que el mismo fue modificado porque el Olimpia no salía campeón en los últimos torneos.

"Lo sigo sosteniendo, y no es que le quite méritos, pero el formato de competencia lo cambiaron porque Olimpia no salía campeón hace 6 torneos y medio", apuntó el estratega del eterno rival olimpista.

Ante esto, la respuesta de Pedro Troglio, también argentino y director técnico del conjunto merengue, no se hizo esperar:



"A mí me gusta más el formato que te da un premio cuando salís campeón de las vueltas", aseguró. Pedro Troglio acabó con una larga sequía blanca sin ganar títulos locales en su primer campaña con el club, y lo hizo precisamente en el Torneo Apertura 2019, cuando cambiaron el formato de competencia de la liga.