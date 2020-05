Pedro Troglio: "Soy muy feliz en Honduras"

Debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 y las medidas de seguridad que los diferentes países han adoptado, muchas personas han quedado a la deriva en otras naciones y lejos de sus familias. Pedro Troglio, entrenador del Olimpia de Honduras, es uno de estos casos. Sin embargo, en diálogo con el programa argentino Paso a Paso, mostró como viene sobrellevando este presente particular

"Toca estar sin la familia, pero uno se queda tranquilo porque dentro de lo que cabe estamos bien", indicó el director técnico del León, que aseveró también: "Cuando veo que alguien la está pasando peor, uno se da cuenta que lo de uno es poco. Hay gente que sufre tanto que lo de uno es agua mineral, es simplemente extrañar. Nada grave comparado con otras personas".

Pedro Troglio con el trofeo de campeón (Foto: ElDia)

En cuanto a como hace llevadera la cuarentena, explicó: "Paso en casa viendo películas, partidos viejos". Aún así, confesó: "Extraño a mis jugadores, a mi familia. Cuando superemos el coronavirus debemos darle más valor a todo lo que hacemos. A las pequeñas cosas, a una reunión familiar, a todo ese (...) que a veces no valoramos".

El sudamericano, aún con todo lo mencionado, explicó que, a pesar de no poder retornar a su país natal, se siente cómodo en suelo catracho: "Soy muy feliz en Honduras, son gente de primer nivel. Me siento como cuando estaba en Argentina". Además, repasó: "Ya logramos un torneo local, ahora vamos a intentar llegar a un Mundial de Clubes".

Finalmente, detalló que tiene un anhelo el cual el agente infeccioso evita: "Me encantaría darle un abrazo a mi papá, que está mal. Me encantaría hacerlo antes que me notifiquen algo que todos sabemos que puede pasar. Ojalá a finales de junio se pueda hacer un viaje relámpago".