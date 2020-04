Pedro Troglio: "Nadie hizo merecimientos para ganar el campeonato todavía"

Pedro Troglio, técnico argentino del Olimpia, habló de la actualidad de sus jugadores en este parón por la pandemia del coronavirus, de la posibilidad de reanudar el campeonato Clausura 2020 y mayo y consideró injusta la idea de decretar un campeón.

"Prepararte en tu casa con una bicicleta fija no es lo mismo que hacer trabajos de velocidad, intensidad, aeróbicos o trabajos de campo tácticos o de rendimiento y después jugar cada tres días. Así que cuando vuelvan te puedo asegurar que es como cuando se van de vacaciones y peor porque unas como estas tan largas no han existido", inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

El técnico disfruta su estadía en el Olimpia de Honduras.

"Estamos todos acá por una cuestión lógica. Todavía la Liga no ha dado nada claro, solo que el 1 de mayo supuestamente se comenzaba a entrenar y el 15 comenzabas a jugar, algo que uno no lo ve tan claro. Pero no puedo irme para que después pase algo aquí, se juegue y yo estando en mi país. Por eso hemos preferido esperar una decisión definitiva, si es jugar en junio o julio, tampoco me voy a ir en un vuelo humanitario para después no volver cuando se reinicie todo. Por eso estamos acá, cuesta, pero la familia lo entiende", agregó.

Lo que si tiene claro el entrenador argentino es que lo prioridad es la salud de la población: "Yo estoy esperando qué pasa, mi intención es que cuando digan que hay que arrancar estar acá. Pero esperamos que se solucione primero el tema de vida para después el fútbol".

"Yo soy de la linea de la vida. Que todo esté bien. Es decir, ni el que va primero en la tabla hoy, ni nosotros que vamos líderes de la general, porque sería injusto para un Marathón que está a tres puntos de la general y a tres del Clausura. La Liga es la que tiene que tomar una decisión, si los tiempos dan estaría bien terminarlo. Si no dan, imagino que en algunas ligas como la de Inglaterra donde lleva 25 puntos de diferencia el Liverpool pues ganarían ellos, pero en las ligas parejas imagino se decretará nulo. Vamos a esperar que el campeonato se decida", sentenció.