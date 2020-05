Otro dardo: Jorge Luis Pinto le contesta a Rambo León

Después de que Julio Cesar León arremetiera con todo contra el colombiano Jorge Luis Pinto, el director técnico no ha demorado en responder. El fantasista hondureño aseguró que, durante su gestión en la selección de Honduras, el cafetero "no había hecho un carajo", y que "tenía más valentía" su perro que el ex entrenador de la bicolor, en alusión a que se dejó imponer jugadores de dirigentes hondureños.









Ante esto, inmediatamente ha llegado la respuesta del mundialista con Costa Rica en Brasil 2014: "No me interesa ni me preocupa eso, mi consciencia está tranquila. Yo soy un hombre muy profesional. Qué estén molestos uno, o dos, es normal, no sé por qué. Que yo sepa esto pasa en todas partes", empezó diciendo.





Jorge Luis Pinto, ex entrenador de Honduras y Costa Rica.

Luego de esto, recordó que el perdiosta mexicano David Faitelson, lo incluyó como el director técnico de su 11 ideal de la historia de Concacaf: "¿No leíste lo que dijo el periodista David Faitelson, que soy el técnico histórico de Centroamérica? Entonces, eso es lo que yo reprocho en el periodismo", agregó.





La opinión de Rambo de León, acerca del proceso de Jorge Luis Pinto con la selección de Honduras. pic.twitter.com/wQyASj3RhB — TDTV (@tdtvhn) May 12, 2020



Por último, aseguró no conocer a Julio Cesar "Rambo" León, futbolista al que nunca convocó a la selección de Honduras entre 2015 y 2017. "Hay chicos que ni conozco. Este muchacho de León ni en mi vida lo he saludado. Lo vi tal vez jugar y lo enfrenté. A mi me fue bien como entrenador, no quiero entrar en esta conversación. No vale la pena", concluyó.