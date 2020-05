Óscar Portillo: "Tengo los síntomas y me comienza a faltar el aire"

La pandemia del virus chino ha afectado prácticamente a todo el deporte en general. Y los jugdores no están al margen de esta situación. Óscar Portillo podría convertirse en el primer futbolista de El Salvador en tener la enfermedad del coronavirus. El exjugador quien también vive con sus dos hijos, pide ayuda para que lo atiendan en un centro médico.

El exzaguero central del Municipal Limeño, está viviendo momentos complicados, debido a que su familia y él tienen los síntomas del Coronavirus como fiebre, tos seca y dolor de garganta. El jugador nacional pidió ayuda a una unidad de salud, pero le dijeron que debía resolver su situación por sus propios medios, por lo cual está pidiendo ayuda a las autoridades de salud.

"He buscado las figuras del sistema de salud por lo mismo que estamos viviendo del Covid-19, mi esposa está ingresada en el hospital Rosales, ha estado vomitando flema con sangre, pero para respuesta de ella son 8 días que tengo que esperar, ella se fue con los síntomas que da, yo estoy empezando a sentir los síntomas, falta de aire, tos reseca, ahorita me hice una terapia de vapor de eucalipto que por ahí me dijeron que podía hacer y me está ayudando un poco”, comentó Portillo.

"Mi preocupación es por la de mis hijos tengo uno que tiene 6 meses que es el que más me aflige, no tiene sus vacunas de defensa de cuatro, ni de seis meses, es por el que más le pido ayuda, que alguien venga y nos eche la mano, que me ayude con mis tres hijos, uno ya de grande puede esperar, si esto da tiempo de esperar, yo puedo esperar, pero mis hijos no", finalizó Óscar.

Portillo también afirmó que llevan cinco días solicitando ayuda de parte de las autoridades de salud, específicamente del hospital Rosales donde se encuentra su esposa, pero no hubo una respuesta concreta. Detalló que pidió a las autoridades competentes de salud que lo buscaran y sin embargo siguió esperando una respuesta que no ha llegado.