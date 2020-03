Olimpia llama de emergencia a portero de la selección sub 20

Después de la lesión de Edrick Menjivar en el partido contra el Impact de Montreal, el Olimpia se ha visto acorralado a tomar una decisión importante.



A solicitud de la dirigencia y de Pedro Troglio, el club ha convocado para el clásico ante Motagua al juvenil Ariel Valladares, actual arquero de la selección sub 20.

El jugador estaba entrenando con la representación nacional, y tenía todo listo para viajar con el grupo a la gira por Uruguay. Sin embargo,ahora deberá quedarse con el merengue en caso de que sea requerido para algún partido.

La inormación fue confirmada por su mismo entrenador en la selección nacional, Reynaldo Tilguath: “Olimpia lo pidió porque no tiene portero y no podíamos oponernos. Si bien lo necesitamos, no se puede hacer nada, tiene que ir a su club por la emergencia" explicó.



Cabe recordar que también está lesionado Harold Fonseca, guardameta suplente del albo, por lo que la decisión completamente obligatoria.