Comunicaciones de Guatemala y Saprissa de Costa Rica se enfrentarán hoy a las 19:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores del país chapín, en el juego correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga Concacaf, en donde el ganador se enfrentará al también guatemalteco Guastatoya en las semifinales.

Los cremas llegan a la serie con el objetivo de poderle dar la vuelta al 4-3 en contra de la vuelta, aunque para el duelo de esta noche no podrá contar con su capitán José Manuel Contreras que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas y el defensor Allen Yanes es baja debido a una lesión.

Esta será la alineación de los albos: Kevin Moscoso; Stheven Robles, José Pinto, Karel Espino, Rafael Morales; Jorge Aparicio, José Corena, Oscar Santis; Rafael Andrés Lezcano, Juan Anangonó y Marco Bueno.

Por otra parte, el Monstruo Morado tiene el marcador agregado a su favor, a pesar de que sufrió en la vuelta logró remontar y ahora buscará no llevarse una sorpresa en la casa de los cremas y es por eso que intentará llevarse la clasificación, aunque no tendrá a Michael Barrantes quien no hizo el viaje a consecuencia de una lesión.

Así sale el equipo dirigido por Mauricio Wright: Aaron Cruz; Ricardo Blanco, Kendall Waston, Kevin Espinoza, Aubrey David; David Guzmán, Yostin Salinas, Mariano Torres, Daniel Colíndres; Aubrey David y David Ramírez.