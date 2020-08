Nueva orden de detención contra Marco Pappa

Los escándolos y la violencia no dejan de estar presentes en la vida de Marco Pappa. El futbolista hace poco fue detenido por violar el toque de queda y estar alcoholizado en la vía pública. Esto provocó que Municipal decidiera rescindirle el contrato y dejarlo sin club. El jugador ya había sido confirmado para su regreso, pero su conflictiva vida personal volvió a jugarle una mala pasada.

Pero esto no queda acá, hoy giró una nueva orden de aprehensión contra él por violencia hacía su ex-pareja. El juzgado de Turno de Primera Instancia Penal, de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer fue quién lanzó esto. La denuncia fue realizada por Andrea Aparicio.

Pappa fue detenido hace algunas semanas por violar el toque de queda.

La víctima realizó un video y contó el calvario que vivió con Pappa: "Fui víctima de violencia doméstica. Es algo muy duro de aceptar, reconocer y que definitivamente se requiere de valentía para hacerlo. Fue difícil desprenderme de una relación tan tóxica y tan dañina porque yo con Marco solo tuve buenos sentimientos y buenas intenciones".

Y agregó: "Sé que él parece de una enfermedad que está destruyendo su vida, que es el alcoholismo. Por el amor que sentía por él me sentía en la obligación de ser su apoyo y ayuda para él y es por eso que permanecí al lado de él por tanto tiempo a pesar de sus abusos emocionales y psicológicos. No es nada agradable verme al espejo y saber que la persona de quién me enamoré, me lastimó de esta manera".

El futbolista se encuentra en este momento profugo de la justicia, ya que la orden de aprehensión corresponde a una detención inmediata. El abogado de él avisó que no tiene pensado entregarse y no dio a conocer su paradero. Es la tercera vez que es denunciado por violencia contra la mujer. En las anteriores se declaró culpable, pero no fue encarcelado debido a que pagó su fianza.