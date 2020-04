¡No se guardó nada! Pescadito Ruiz estalló contra todos

Carlos "Pescadito" Ruiz respondió con un extenso hilo a Benjamín Monterroso, exentrenador de la Selección de Guatemala, quien acusó a los futbolistas chapines de ser ellos mismos quienes impedían que trasciendan. Desde Fútbol Centroamérica, reproducimos las palabras del reconocido exjugador en un formato de carta abierta.

"Lo que realmente pasa en el fútbol de Guatemala"

A) Dirigentes que no saben absolutamente nada de fútbol llegan a robar patrocinios y entradas. A desaparecer equipos; generar deudas y demandas; y una muy mala imagen para el municipio o departamento donde se encuentre.

B) El equipo. No les interesa descubrir y trabajar futuros talentos. Los proyectos deportivos que inician duran 6 meses, máximo un año. Después de eso la historia nos indica que fracasan y vuelven a descender.

C) Privatización del fútbol. Si no pagas, no jugás.

D) Entrenadores extranjeros que llegan a dejar absolutamente nada, futbolisticamente hablando.

E) La inversión para fuerzas básicas los dirigentes lo ven como un gasto innecesario de dinero. No creen en el producto nacional.

F) A excepción de algunos, los extranjeros que llegan a Guatemala no lo hacen como un logro para sus carreras, llegan porque ya no había donde ir. No se puede esperar que nos ayuden a ser mejores cuando ellos nunca trascendieron en sus países. o llegaron como meta de sus carreras a Guatemala.

La única vitrina que existe en Guatemala para salir al extranjero es la "Selección nacional de fútbol". Ahí es donde en partidos de eliminatorias o Copa de Oro pueden ver tu potencial.

Si trabajan en todo lo que describí y aún así no tienen un buen producto, entonces si, culpemos a los futbolistas que no quieren trascender teniendo lo mínimo que un futbolista profesional necesita. La fácil es decir que los futbolistas son una mierda y que por ellos el fútbol esta como esta.

Monterroso no es quien para criticar, fue un vicioso toda su vida. Nunca salió al extranjero, no lo conoce nadie más que los abuelos que lo vieron correr en un campo. Nunca hablan que era bueno, solo que corría mucho. Y como entrenador ya sabemos los patético que ha sido. Ojalá ya no se ponga a ingerir alcohol en los convivios que siempre organiza en los equipos que dirigió.

El que diga que ser futbolistas en Guatemala es fácil, lo invito a que lo sea. Eso sí, vaya preparado porque nadie le garantiza que su sueldo lo tendrá cada 30 días. Es más, tampoco en 60 o 90 días. Vas a recibir tu mensualidad cuando se les ronque a los dirigentes.

Prepárate para las deudas de luz, colegios, renta o pagos de tu casa propia; no tener para el super o gasolina si tenés carro; y lo más importante, con la incertidumbre de no saber cuando te pagarán, tenés que el domingo ir a jugar. Escuchar que te gritan HDP, mierda, basura. Gente que se cree tiene el derecho por comprar una entrada al estadio.

Nada más tratar de disfrutar lo que te gusta, hacer lo imposible para ganar y esperar que los dirigentes se apiaden y te paguen de los 5 meses que te deben y, después de todo eso, volver a tus problemas personales.

Recordá que te llamaron a la selección y en dos semanas tenes un partido importante contra México, con cero problemas que describí y ante 90 mil personas. "Vamos que hay que ganar, ellos no son mejores que nosotros. Vamos, vamos, por Guatemala. Queremos ir a un mundial, vamos que si se puede"; "Señores, nos manda a decir el presi de la Fedefut que solo hay agua, que no había dimekr para el Gatorade y que no se pueden cambiar camisolas porque no tenemos uniformes, y las Sub-23 va a usar estos uniformes para el torneo que tenienen, y después la Sub-20 para las eliminatorias al Mundial".

Yo salí al extranjero y me aferré a no querer volver a vivir lo que viví en Guatemala. Sabía que estando afuera podría tener lo mínimopara potenciar mi carrera. Me aferré a esa oportunidad por más de 12 años.