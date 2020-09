Nicholas Hagen fue titular por primera vez en Europa y su equipo perdió

Algunos entrenamientos le bastaron al entrenador del Sabail FC para confiar en Nicholas Hagen. Después de firmar su contrato con el equipo europeo, el guardameta chapín tuvo pocas prácticas con sus compañeros y hoy fue titular en su debut en el viejo continente. El portero jugó todo el partido y no tuvo un mal desempeño.

Pese al rendimiento del guatemalteco, su equipo terminó cayendo 2 a 1 de local ante Zira por la segunda jornada de la Premier de Azerbaiyán. El equipo sigue sin poder conseguir una victoria y lleva dos derrotas consecutivas que lo ubican en el penúltimo puesto de la tabla general. Deberán empezar a ganar para alejarse de la zona de descenso.

El transcurso del partido fue bastante tranquilo y los goles recién llegaron en la segunda mitad. Con el partido 1 a 0, Hagen debió convertirse en una de las figuras de su equipo para evitar que le siguieran convirtiendo goles. Tuvo una gran atajada tras un remata potente que terminó tapando con sus piernas.

���� ¡Derrota para el Sabail de Hagen!



Cayeron 2 a 1 contra el Zira y están penúltimos con dos partidos perdidos.



���� Pese al resultado, el chapín se destacó con una de sus grandes tapadas.pic.twitter.com/Vvp9xZVJ3U — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 12, 2020

El 2 a 0 llegaría para casi liquidar el resultado, pero Abbasov pondría el descuento de penal para ponerle suspenso al final del partido. Más allá del tanto, el Sabail no hizo pesar su localía y no llegaron a convertir el empate que les de los primeros puntos en esta temporada que no viene para nada bien.

El resultado no acompañó, pero este partido servirá para mostrar el gran nivel de Hagen. El guardameta está dando sus primeros pasos en el fútbol europeo y lo está haciendo muy bien. Tiene ganada la confianza del entrenador y de su comapañeros, solo falta que puedan convertir sus delanteros.