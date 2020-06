Nayib Bukele: "Los que me acusan de dictador son estúpidos o tratan de engañar"

Queda más que claro:



1. El Ministerio de Salud no tiene ya las facultades, que el mismo Código de Salud le otorga.



2. Más de 100 días después, la @AsambleaSV seguirá discutiendo si hay emergencia o no.



3. No le darán al Gobierno los recursos legales, ni financieros necesarios. https://t.co/zv2Q6WcItB