Municipal vs. Sololá FC: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido de hoy por la fecha 6 del Apertura 2021 de la Liga Nacional de Guatemala

Se viene una nueva fecha del Apertura 2021 de Guatemala y Municipal se ilusiona con alcanzar el segundo puesto en la tabla general. Los Rojos efrentarán al recién ascendido, Sololá FC, que todavía no consiguió ningún triunfo en este torneo. Será un partido importante para demostrar la supremacía desde lo colectivo.

Municipal vs. Sololá FC: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará hoy, domingo 25 de agosto, a las 12:30 horas de Guatemala en el Estadio del Trébol. Se podrá ver por Albavisión. Todavía no se confirmó como estará formada la terna arbitral.

Municipal vs. Sololá FC: Cómo llegan los Rojos

Municipal mantiene un invicto en el Apertura desde la llegada de Saturnino Cardozo, pero cosechó muchos empates. En estas 5 fechas obtuvo solo dos triunfos y le necesita ganar para alcanzar a Antigua GFC en el segundo puesto de la tabla. Todavía mantiene una diferencia de 4 puntos con el líder, Comunicaciones.

��⚽ Próximo Partido



¡Mañana disputaremos la jornada 6 del #Apertura2021!



�� Sololá

�� 12:30hrs

�� Estadio El Trébol #SomosMunicipal ���� pic.twitter.com/G79qOuOAbp — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) August 24, 2021

Municipal vs. Sololá FC: Cómo llegan los visitantes

Sololá no tuvo un buen comienzo del torneo y todavía no conoce la victoria. Como saldo positivo, hace dos fechas que no pierde e intentará mantener el buen trabajo que vienen realizando defensivamente. Llegan siendo poco favoritos, pero buscarán dar la sorpresa de visitante.

Municipal vs. Sololá FC: Último partido entre ambos

Nunca se enfrentaron debido a que es la primera vez que Sololá llega a la máxima categoría del fútbol guatemalteco. Este miércoles será la primera vez que se vean las caras ambos equipos.