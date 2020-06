Médicos de El Salvador confirman que hospitales ya están colapsados

El coronavirus empieza a expandirse cada vez más rápido en El Salvador. Hasta hoy, la cantidad de contagiados ascendió a 4.626 infectados y 98 fallecidos. Cada día aumenta más el número y en el gobierno empiezan a preocuparse seriamente de que no puedan controlarlo. El mayor miedo es no tener el lugar suficiente para tratar a los que están graves y terminen falleciendo por falta de recursos.

Aunque todavía no este colapsado el sistema de salud, médicos ya informaron que hay hospitales que se encuentran completamente saturados. Así lo contó el doctor Juan José Cálix, del Hospital San Rafael: “Luchar contra una enfermedad que todavía no sabemos cómo tratar es cada vez más complicado… nos sentimos impotentes al querer ayudar y sentir que es imposible hacerlo, por más que luchemos. El sistema ya no da abasto”.

El Salvador cuenta con más de 4 mil infectados y 98 muertos. (Getty Images)

El profesional de la salud narró que lo más preocupante es la falta de recursos que hay en todos los sanatorios y que eso podría provocar el aumetno de contagios. Además, es tan grave la situación que lugares no preparados atienden nuevos casos: “Hasta en centros de atención no hospitalarios se están atendiendo casos graves ya que no pueden ser trasladados a los hospitales COVID-19”.

Otro hospital que está en grave situación es el Rosales y así lo contaron los trabajadores: “Ya no hay oxígeno ni camillas, y la UCI que están utilizando es improvisada. Se tomaron decisiones inapropiadas, improvisabas, imposibilitando preparar cada centro para la fase 3, como resultado tenemos pacientes ingresados en la calle en condiciones que riñen con la dignidad, lo cual no es justificado ante la oportunidad de espacio de atención”.

Pero el más complicado es el Hospital general del ISSS que está sufriendo sucesos que veíamos en la televisión y no pensamos que podría pasar acá: “Tenemos pacientes que se nos están muriendo en los pasillos, porque llegan bien delicados y la falta de oxígeno o espacios equipados para este tipo de atención no nos permite atenderlos adecuadamente”.