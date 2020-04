Maras amenazan con violencia física a salvadoreños para que cumplan la cuarentena

Nayib Bukele va aumentando la cuarentena en todo El Salvador. El Presidente reconoce que están ingresando a la fase 2 de la pandemia y lo mejor es evitar la propagación. Aprendiendo de lo que sucede en Estados Unidos, Italia y España, el gobierno quiere a sus connacionales aislados para lograr que no aumenten los casos de forma drástica. Lo principal es lograr que no termine saturándose los centros de salud, lo que podría provocar miles de muertes como sucede en algunos países de Europa.

Pero hay zonas donde la mano del Estado parece no llegar y los que tienen el control son otros. Según una investigación que hizo la revista Times, los Maras están siendo los encargados de hacer cumplir el aislamiento en algunas zonas del país centroamericano. De esta manera, revalidan su poder en distintos territorios y demuestran que las leyes las imponen esstas pandillas delectivas.

"Si sales, será mejor que solo vayas a la tienda, y será mejor que uses una máscara", una de las frases más comunes que se escuchan en distintas zonas. Estos grupos delictivos han decido centrar su violencia para un fin bueno como lo es buscar que no se propague la enfermedad. Obviamente, las formas no son las mejores. Se manejan mediante a amenazas físicas y castigos que involucran la muerte.

Lo tienen enfrente y no lo ven. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 13, 2020

Estas medidas de cuarentena han ausado una disminución dramática en los homicidios , informó el martes Los Angeles Times. Además, los ingresos económicos de Battio 18 y Mara Salvatrucha también bajaron muchísimo en estas últimas semanas. El negocio de las drogas no se puede desarrollar de la misma manera, ya que, todo el mundo está en sus casas y el dinero empieza a escasear.

No es una situación que este sucediendo solo en El Salvador. En Brasil sucede lo mismo con los narcotraficantes en las favellas. Allí, la particularidad es que el presidente se niega a establecer una cuarentena obligatoria y subestima al coronavirus. Pese a todo eso, las bandas decidieron cuidar a los ocupantes de las zonas más humildes y ahí se cumple el aislamiento.