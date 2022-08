Para muchos, la Premier League es la liga más competitiva del mundo y en cada jornada no hay partido que no sea entretenido. Mucho más cuando los que se enfrentan son Manchester United y Liverpool, dos grandes del fútbol inglés. Así que luego de haberse disputado dos jornadas en este arranque de temporada, ambos conjuntos estarán midiendo fuerzas en Old Trafford y Codere te trae todas las cuotas de este gran encuentro para que puedas ganar dinero con las múltiples opciones que ofrece. No te quedes con las ganas de vivir toda la experiencia del balompié de Inglaterra de una manera diferente en las apuestas deportivas.

En este arranque de temporada ninguno de los dos llega en su mejor estado de forma para la tercera fecha. Manchester United se encuentra en una gran crisis, no solamente con malos resultados, sino también con malos rendimientos individuales y a nivel de funcionamiento. En sus dos primeras presentaciones registró dos derrotas: (1-2) ante Brighton y (4-0) ante Brentford. Ahora, ante un rival muy complicado, intentarán sumar las primeras unidades de la campaña.

Mientras que el Liverpool, a pesar de tener un proceso mucho más consolidado, esto no es lo que se ha visto demostrado en el terreno de juego. Después de dos encuentros los dirigidos por Jürgen Klopp han registrado dos empates: (2-2) ante Fulham y (1-1) ante Crystal Palace. A pesar de estos resultados, llegarán con mucha confianza a Old Trafford para llevarse los tres puntos y sumar su primera victoria de la temporada.

Los pronósticos para el Manchester United vs Liverpool en Codere

Liverpool parte con ventaja ya que en Codere un triunfo para la visita da una cuota de 1,55. Mientras que para el Manchester United, quedarse con los tres puntos en casa da una cuota de 5,50 en esta tercera jornada de la Premier League.

