Malas noticias para el Apertura 2020 en El Salvador

Los casos por Coronavirus en los últimos días han aumentado considerable de personas contagiadas por coronavirus. Esto derivó a que el Gobierno central decidiera ampliar el periodo de la primera fase de reapertura económica, que también genera que se cambien las fechas de las siguientes fases que siguen el proceso para volver a la llamada normalidad.

"Por el momento, esta modificación que ha hecho el gobierno, no afecta. Pero nos deja al límite con las fechas programadas. Otro retraso y tendríamos que modificar todo”. Este martes, los dirigentes se reunirán en la Federación, para definir el futuro de la Liga: aprobar el formato de la competencia, confirmar fecha de inicio y decidir aceptar la ayuda de la Fesfut, con los fondos de FIFA", aseguró Óskar Cruz, gerente de la Liga Mayor.

Por ende, la situación se vuelve muy complicada para los miembros de la Primera División, después del comentario hecho por el presidente de la Federación, Hugo Carrillo, que de no haber torneo Apertura, tampoco se podrá realizar el Clausura 2021 y los equipos no podrán participar en competencias internacionales.

Además, los jugadores también se muestran muy preocupados ante esta situación y está claro que la salud es primero, pero al no haber torneo no tendían ingresos económicos. “Es muy preocupante para todos los que vivimos del fútbol. Sería un gran impacto, porque el tiempo sigue pasando y no tenemos ingresos económicos”, apuntó Alex Mendoza, jugador del Santa Tecla FC.