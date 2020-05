Maidana y un enorme gesto para renovar con Olimpia

La pandemia y, por ende, el parate del fútbol afectaron directamente en la economía de todos los clubes hondureños. Los equipos dejaron de recibir capital por parte de los patrocinadores y a esto hay que sumarle que, al no haber partidos, tampoco tienen ingresos por las entradas vendidas. Pese a todo esto, siguen pagando los sueldos como corresponde y la situación no mejora, mientras van pasando los días.

Este es el caso de Olimpia, uno de los grandes catrachos no quedó exento de toda esta crisis que se está viviendo en el país centroamericano. A los Albos se les complica mucho poder renovar los contratos y no pueden mantener los mismos salarios que se venían cobrando. Esto genera que algunos determinen marcharse, pero otros han decidido hacer el esfuerzo de aceptar ganar bastante menos.

Un ejemplo para imitar es el de Cristian Maidana que aceptó la reducción salarial y renovará por un año más con el campeón del Apertura 2019. El argentino es uno de los pilares fundamentales de este equipo que viene logrando grandes cosas en el último tiempo. Llegó en el inicio de la temporada y rápidamente se quedó con un lugar entre los titulares. Troglio le dio la confianza que necesitaba.

Cristian Maidana sobre su renovación: "Va por buen camino y no habrá complicación seguir en Olimpia" pic.twitter.com/K1SnzdRNpR — Futbol de Honduras (@hondufut) May 20, 2020

Sobre su renovación habló en una entrevista con RHN: “Estuvimos de acuerdo con las cosas que ellos me propusieron, es mucho menos de lo que cobraba, pero no me importó mucho eso sino que quería seguir en este club, en la institución y así lo hicimos. Estoy bien con lo que me van a dar, nos bajamos bastante pero no pasa nada; lo importante es seguir haciendo historia con este club".

Para finalizar, contó el motivo por el cuál decidió quedarse por un año más en los Albos: “Muchas cosas, la tranquilidad que tengo yo y mi familia, estamos súper contentos y súper cómodos, es lo que más me interesa. También en el club me han tratado muy bien, he jugado la mayoría de los partidos, me está yendo bien. Desde que llegué al Olimpia todo ha sido para bien”.