¿Lozano se va? Choco contó que pasaría si no asciende el Cádiz

El nivel de Anthony Lozano lo ha convertido en el jugador más preciado por los directivos y los aficionados del Cádiz. El legionario hondureño logró ganarse un lugar en el equipo de la Segunda División de España y es uno de los goleadores. El parate por la pandemia del coronavirus provocó que no pudieran continuar su buena racha y cuando vuelva el fútbol deberán intentar retomar la vía del triunfo.

En una entrevista con Canal Sur Radio, el Choco contó que tiene una particular claúsula con el club y que se activaría en el caso de que logren llegar a la máxima categoría en esta temporada: “Si el Cádiz sube a LaLiga Santander, estaré tres años más”. Por ahora, se encuentran como único líderes y le sacan 6 puntos al tercero, ascienden los dos primeros de la tabla general.

Además, declaró que lo que sucedería en caso de que no pudieran lograr el ascenso y sus intenciones de continuar de todas formas defendiendo los colores que vistió alguna vez el Mágico González: “Si no logramos el ascenso, hay una opción de compra. Aquí estoy muy contento y necesitaba estar en un lugar así, con protagonismo y sumando minutos… Estoy en una ciudad agradable para vivir, donde se respira fútbol”.

Para finalizar, el legionario catracho declaró sobre los efectos del largo parate por el COVID-19 en España: “Creo que este parón nos igualará a todos los equipos. No creo que sea una excusa porque todos llegamos con incertidumbre. Me parece una barbaridad jugar tantos partidos en tan poco tiempo. Nos puede pasar factura a nivel físico, pero ojalá no haya muchas lesiones. Además, la temperatura afectará a nivel de intensidad y rendimiento”.

Es para destacar lo que está logrando Lozano en el Cádiz y lo que puede seguir creciendo si mantiene este alto nivel. Ayer, Wilson Palacios lo eligió como al mejor futbolista hondureño de la actualidad y ya son varios los que salen a apoyar al jugador que pasó por el Barcelona B. Lo que todos los hondureños esperan es que este nivel demostrado en la Segunda División lo pueda repetir en La Liga.