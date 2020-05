Los ganadores y perdedores de la jornada 16 del Clausura 2020

Esta semana regresó el fútbol de Costa Rica luego de estar suspendido por varias semanas producto de la pandemia del Coronavirus que trajo como consecuencia que la mayoría de las ligas del mundo detuvieran sus jornadas. Hay que recordar que esta fue la primera en América en autorizar que el balón volviera a rodar.

La jornada 16 se cumplió con total normalidad dentro del protocolo de sanidad que todos los equipos debieron cumplir como medida de hacerle oposición al virus chino. Y en todo el mundo se creó una gran expectativa sobre este regreso. Pero, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores luego de esta fecha?

�� ¡Volvió el fútbol en Costa Rica! Y con ello, la ilusión de muchos trabajadores y familias que dependen de esta industria. Una vez realizada la jornada 16, los números confirman el impresionante impacto que tuvo la noticia en el mundo.https://t.co/148tztRtfI — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 21, 2020

Con victorias en este regreso, estuvieron involucrados: Saprissa, Grecia, y Guadalupe, que sumaron de a tres puntos jugando como locales. Mientras que Santos, Jiracal y Alajuelense, consiguieron una victoria en condición de visitante. Tomando en cuenta que no hubo ningún empate en este regreso, estos fueron los conjuntos ganadores de la fecha 16.

Por otra parte, hubo quienes comenzaron este retorno con el pie izquierdo. San Carlos, U.C.R. y Cartaginés, no pudieron sostener la localía y no sumaron en casa. Fueron los únicos en entregar una derrota en su estadio. Mientras que Pérez Zeledón y Limón, no pudieron de visitante ante los locales respectivamente.

Al obtener estos resultados, el Saprissa lidera la tabla de clasificación con 36 unidades, 30 goles a favor y tan solo dos derrotas. Seguidamente de Alajualense, Herediano y Jicaral Sercoba para completar los puestos de clasificación hacia las semifinales. Mientras que en la parte más baja de la tabla, se ubican Pérez Zeledón, Limonense y UCR.