Los campeones y sub-campeones de Centroamérica si las ligas terminan hoy

Con casi todas las ligas en el mundo paralizadas a causa del coronavirus, y todavía no se define como van a terminar cada uno de los torneos en cada país.

En Centroamérica estamos viviendo la misma situación, donde todavía resta esperar a que todo esto se termine; cuando todo vuelva a la normalidad, habrá que ver si los torneos se declaran nulos o se les busca la vuelta para poderlos terminar.



El único lugar donde el campeonato se dio por concluído, y no tendrán campeón, es en La Liga Panameña de Fútbol. En la misma, marchaba primero Club Deportivo Universitario, que se hubiese coronado gracias a sus 18 puntos tras 8 jornadas, para los 17 de Tauro en la misma cantidad de partido.

Mientras tanto, en Costa Rica se estaría coronando el Saprissa, actual líder en la clasificación con 33 puntos. El sub campeón hubiese sido Alajuelense, con 29 unidades tras 15 jornadas disputadas.



Por otro lado, el actual puntero en Honduras es el Motagua, con 27 puntos. Los azules se estarían alzando con el título tras superar a Marathón en la tabla de posiciones, con 24 unidades en 13 fechas jugadas.



Al mismo tiempo, en Guatemala se quedaría con la Copa el Comunicaciones, ya que es líder solitario del torneo chapín con 28 puntos. Los Cremas superaría na los Rojos del Municipal, que acumularon 23 puntos en 13 partidos jugados.



Igualmente, en Nicaragua (aunque el torneo se sigue jugando), Diriangén supera al Managua y saldría campeón. Los caciques tienen 17 puntos en la tabla, y superan por uno a su más cercano perseguidor.



Por último, pero no menos importante, en El Salvador tendríamos una magna sorpresa: Once Municipal levantaría la primer liga de su historia. Los canarios acumulan 20 puntos en 11 jornadas de la liga cuscatleca, y son perseguidos por El Vencedor, con 19.