Los octavos de final de la Liga Concacaf 2022 concluyeron este último jueves. 16 equipos se vieron las caras en esa instancia, aunque solo ocho avanzaron a los cuartos de final: Herediano y Alajuelense de Costa Rica; Olimpia, Motagua y Real España de Honduras; Tauro FC de Panamá; Alianza de El Salvador y Diriangén de Nicaragua.

Se trata de la segunda vez en la historia del certamen que los ocho mejores son todos elencos centroamericanos. La primera fue en la edición inicial, la de 2017, mientras que en las siguientes había al menos un conjunto caribeño (Portmore United y Waterhouse de Jamaica en 2018 y 2019 respectivamente, y Arcahaie de Haití en 2020) o norteamericano (Forge en 2020 y 2021) en esa ronda.

En las últimas horas, desde la Concacaf anunciaron el cronograma oficial para la etapa venidera, que incluye día y hora de cada compromiso (tanto de ida como de vuelta) así como también los estadios donde tomarán lugar. En torno a los horarios, pondremos a continuación aquellos que corresponden con el huso local.

Liga Concacaf 2022: dias, horarios y estadios de los cuartos de final

Cuartos de final – Partidos de Ida

Miércoles, 7 de septiembre de 2022

20:00 | Alianza FC (SLV) vs Alajuelense (CRC) - Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Jueves, 8 de septiembre de 2022

16:00 | FC Motagua (HON) vs Tauro FC (PAN) - Estadio Chelato Ucles, Tegucigalpa, Honduras

18:00 | Real España (HON) vs Herediano (CRC) - Estadio Morazán, San Pedro Sula, Honduras

20:00 | Diriangen FC (NCA) vs Olimpia (HON) - Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, Nicaragua

Cuartos de final – Partidos de Vuelta

Martes, 13 de septiembre de 2022

20:00 | Alajuelense (CRC) vs Alianza (SLV) - Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, Costa Rica

Miércoles, 14 de septiembre de 2022

21:00 | Tauro FC (PAN) vs FC Motagua (HON) - Estadio Universitario, Penonomé, Panamá

Jueves, 15 de septiembre de 2022

18:00 | CS Herediano (CRC) vs RCD España (HON) - Estadio Nacional, San José, Costa Rica

20:15 | Olimpia (HON) vs Diriangen FC (NCA) - Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras