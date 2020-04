La promesa de Barcelona a Neymar que no cumplieron, pero evitó que vaya a Real Madrid

La novela de Neymar y el Barcelona parece no tener fin. Desde su salida del Azulgrana, los catalanes nunca pudieron conseguir a un jugador de su nivel. Ney tampoco se siente agusto en PSG, un equipo que no pelea nada a nivel internacional y los aficionados están enojados por el brasileño, debido a que no luce comprometido por el equipo. Todo esto hace que ambas partes intenten llegar a un acuerdo para que se vuelven a encontrar.

La prioridad de Ney en el mercado de transferencias pasado de era salir si o si de Francia. Barcelona no tenía presupuesto para traerlo y Real Madrid se acercó fuertemente para traerlo. Los Merengues le prometieron ser el jugador principal del plantel y recuperar el protagonismo que estaba perdiendo con Kylian Mbappé. Una propuesta que convencería a cualquiera de dejar todo atrás e inciar una nueva historia en el club de la capital española.

Pero en el medio volvió aparecer el Barca para persuadirlo de que le diga que no a sus máximos rivales. Lo lograron prometiéndole que si no era en este período, irían por él en el mercado del 2021. Pero que no se vaya a Real y que espere para volver a vestir la camiseta azulgrana. Esto se sumó al pedido de dos amgios que le dio el fútbol: Lionel Messi y Luis Suárez. Ambos jugadores sudamericanos cuentan abiertamente que le insisten a diario al presidente para que logre el fichaje del astro brasileño.

Una vez más, Neymar y Lautaro en la portada de Mundo Deportivo. pic.twitter.com/9UjPkXnyId — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2020

Por ahora, la promesa no se ha cumplido. En este mercado no lo irán a buscar y da como descartada la posibilidad de buscarlo ahora. Queda el otro período para verificar que si fueron meras palabras o realmente tienen la intención de repatriarlo. Neymar y los capitanes de Barcelona quieren lo mismo, resta saber cuanto pretenden los jeques por el jugador más caro del mundo y si están dispuestos a aceptar otros jugadores a cambio.

Hasta donde se sabe, los Culé analizan darle a Dembelé y otros dos juveniles para un gran monto de dinero. Todo por el habilidoso de 28 años, que se lo ve incómodo en París, pero que no parece importarle a los dueños. Los dueños del equipo francés quieren recuperar la inversión enorme que hicieron por el enganche y no aceptarán menos, por el momento. Veremos que sucede en los próximos meses.