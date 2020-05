La inolvidable anécdota de Cristian Bolaños con Florentino y Cristiano Ronaldo

El 2 de octubre del año 2013, Cristian Bolaños jugó contra Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Lo hizo vistiendo la camiseta del Copenhague de Dinamarca, en partido que correspondió a la fase de grupos de la Uefa Champions League. Esa noche el merengue se llevó una contundente victoria por 4-0, pero el volante costarricense también se quedó con una gran historia para contar.





En una transmisión en vivo con la marca kolbi, el referente del Saprissa reveló una linda anécdota con, y el resto del plantel dedespués del partido. " Antes de salir a la cancha hay como una salita, yo venía bajando e iba a esperar a un compañero para hacer los ejercicios correspondientes después del partido, pero mientras esperaba veo que alguien me agarra la mano y me dice' En lo que vuelvo a ver me di cuenta de que era Florentino Pérez", empezó contando.



Luego de eso, inmediatamente se iluminó y se le ocurrió una idea: pedir la camiseta del astro portugués Cristiano Ronaldo. "Pensé fue que había que aprovechar la oportunidad entonces me cuestionaba '¿Qué le tiro, que me contrate?'", reveló entre risas. Y siguió: "Pero qué va, mejor no. Lo mejor que se me ocurrió responderle fue: 'Ya que me preguntó, don Florentino, me gustaría tener de recuerdo la camiseta de Cristiano', y yo en ese momento pensé que no lo haría", expresó.





"Pero me tomó del brazo y me llevó al camerino del equipo, donde yo entré todos los jugadores se me quedaron viendo y se levantaron a saludarme. Seguro ellos creían que yo iba a ser una nueva contratación porque fue el mismo presidente el que me metió ahí", agregó.

"Después me dieron la camiseta que quería, y Cristiano se portó muy bien. Cuando ya iba de regreso guardé la camiseta, pero en eso escuché que el utilero me llamó y me dijo que me habían dado la de la Liga, no la de la Champions, entonces también me regaló la otra, y me quedé con las dos", concluyó.