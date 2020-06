La emotiva carta de Nicholas Hagen a los aficionados de Municipal

La salida de Nicholas Hagen de Municipal generó tristeza en los aficionados, pero a la vez orgullo del salto que pegará el joven portero en su carrera. Tras seis años defendiendo los colores del Escarlata, el portero ya tiene ofertas para jugar en Europa, la Major League Soccer y Canadá. Su futuro ya está fuera del país chapín.

El amor hacía él es recíproco y el futbolista de 23 años decidió realizar una emotiva carta para despedirse de todos. El arquero mostró el gran amor que tiene hacía el club y el agradecimiento puro a los aficionados que lo idolatraron, gracias a sus increíbles actuaciones. Un hombre que se formó en Municipal y terminó cumpliendo su sueño de convertirse en el guardameta titular.

Nicholas Hagen se destacó durante los 6 años que estuvo en Municipal.

"Gracias al club por la confianza que me dio para defender la camisola y gracias a todos mis compañeros con quienes compartimos muchas alegrías, triunfos y aventuras pero con quienes también compartimos muchas derrotas y tristezas las cuales nos dejaron grandes enseñanzas, pero lo más importante es que siempre en las buenas y en las malas nos mantuvimos unidos como equipo y gracias a eso logramos grandes cosas incluyendo dos campeonatos para seguir marcando la hegemonía de Municipal en el fútbol guatemalteco", puso el futbolista.

Y agregó: "Hoy me voy lejos de mi familia y de mi casa el Municipal. Es difícil explicar los sentimientos que tengo en este momento, a la afición más grande de Guatemala que siempre me ha apoyado, he sentido su cariño en los buenos y malos momentos, gracias por sus críticas constructivas, su apoyo y por alentar día a día el equipo. Me llevo todo su cariño en el corazón".

Para cerrar el emotivo comunicado, Hagen escribió "Hasta pronto" y es claro lo ligado que sigue con el club. Su carrera irá al exterior, pero su corazón seguirá ligado directamente con Municipal sin importar a dónde vaya. Claramente, no es un adios sino un hasta luego lo de Nicholas.