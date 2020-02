La crítica de Wálter Centeno a la suspensión de Manfred Ugalde

La expulsión de Manfred Ugalde en el último Clásico Nacional ha dado mucho que hablar en los últimos días, más aún al conocerse la suspensión de cuatro partidos que le fue impuesta por Fedefutbol.

Wálter Centeno, entrenador del Saprissa, había manifestado tras el duelo que apoyaba rotundamente al joven costarricense, y que confiaba en su capacidad más allá de haberse ido temprano al vestuario.

Tras conocerse el castigo que la federación dispuso para el futbolista de 17 años, el técnico de los morados se mostró molesto: "A Manfred lo han expulsado como si fuera un veterano. No lo han perdonado".

"Llamo a la prudencia, pues es un jugador de exportación. Tenemos que tener tacto tanto la prensa y entrenadores, como los árbitros, pues podemos perder a un jugador importante", sentenció.

Luego de dejar en claro que por ser una potencial eminencia "no significa que no merezca un castigo", sugirió: "Últimamente no salen más jugadores, no podemos cerrar las puertas a tan temprana edad".

"Tienen derecho a equivocarse, pero no se pueden matar, ya van dos expulsiones y ojalá en el futuro no vuelva a ser expulsado pues tiene un futuro prometedor para el Saprissa o el fútbol nacional", concluyó.