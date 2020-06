La anécdota de Salvador Mariona: "La clasificación a los mundiales fue de todos, es injusto"

Uno de los salvadoreños que lograron formar parte en las dos clasificaciones mundialistas de El Salvador, estuvo conversando con Los Provocadores. El protagonista fue Salvador Mariona, un central determinante para la selección centroamericana en esos dos hechos históricos.

Durante el programa deportivo de Cancha en Facebook Live, en el marco del aniversario 50 de aquella participación de El Salvador en la Copa del Mundo México 1970, el capitán pudo exponer algunas inquietudes que han estado sucediendo en torno a todos los protagonistas de aquell época.

Salvador Mariona, exmundialista

“Esto nos ha llamado a la reflexión y a una inquietud, porque no puede ser que solo a una persona (Mágico González) le den una cantidad de dinero, él no tiene la culpa que le den la cantidad, pero esto no es tenis, atletismo, pero el fútbol es colectivo, son 11, 23, los que sean y la clasificación se logró por los que estaban conformando la Selección. No es justo”, indicó el exjugador salvadoreño.

Si bien Mágico González es uno de los mejores jugadores centroamericanos, es cierto que dichos triunfos no fueron logrados de manera individual, sin embargo es un hecho que escapa de las manos del exjugador del Cádiz de España, como bien detalló su excompañero de selección, Salvador Mariona.

Asimismo, Mariona explicó que no entiende por qué le quitaron en su momento la acreditación que les daba la oportunidad de ver partidos de la Liga Mayor y de la Selección de manera gratuita. Además, también recordó que una oportunidad se tuvo que realizar una huelga que les dieran un premio de la Fesfut por clasificar al Mundial.