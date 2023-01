De manera oficial la FIFA anunció que la FMF deberá pagar una multa de 10 mil francos suizos (10 mil 900 dólares aproximadamente), además de perder en la mesa dos partidos amistosos de selección mayor y tres sub 23 en los que el jugador del América vio acción como seleccionado mexicano. Además, también se informó que los mexicanos perderán tres pertidos de la categoría Sub-23 por alinear al futbolista Alejandro Zendejas.

El ente rector no anunció la sanción hasta el jueves, un día después de que The Associated Press lo contactara luego de que la Federación de Fútbol de Estados Unidos convocó a Zendejas para los partidos de fogueo de la próxima semana contra Serbia y Colombia, los primeros para los estadounidenses tras el Mundial de Qatar. Zendejas, de 24 años, fue titular con Estados Unidos en el Mundial Sub17 de 2015, donde fue compañero Christian Pulisic y Tyler Adams.

FIFA sancionó a México

“La FIFA puede confirmar que ha impuesto una multa de CHF 10.000 a la Federación Mexicana de Fútbol por infracciones del artículo 5 del Reglamento de Aplicación (RGAS) de los Estatutos de la FIFA tras la convocatoria del jugador Alejandro Zendejas”, aseveró dicho comunicado.

Alejandro Zendejas nació en Ciudad Juárez, México, pero posee la doble ciudadanía y ya había participado de un Mundial U17 para la selección de Estados Unidos. Nunca pidió el cambio de federación ni un permiso que le permitiese jugar para México.