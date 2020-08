Keylor Navas es duda para las semifinales ante el RB Leipzig en Champions

En un partido drámatico por los cuartos de final de la UEFA Champions League, el París Saint-Germain Football pudo revertir un encuentro (2-1) que a falta de 10 minutos para el final todavía lo perdía. En la previa, los parisinos eran los amplios favoritos ante el Atalanta por muchos elementos, sobre todo en la calidad de jugadores de su plantilla comparada con la de los italianos, que aunque hicieron un extraordinario torneo, al final la calidad individual tuvo mayor peso.

Cuando transcurría el minuto 70 del segundo tiempo, Keylor Navas se tiró al piso tomándose su pierna derecha por una lesión muscular. Y aunque pudo continuar unos minutos en estas condiciones, al final tuvo que ser sustituido por el arquero suplente Sergio Rico. Navas salió caminando por sus propios medios pero no estaba en condiciones de seguir.

Hoy el PSG a través de sus redes sociales dio a conocer información actualizada sobre el estado actual de Keylor Navas y sobre sus posibilidades de poder disputar el encuentro de semifinales ante el RB Leipzig , que pudo derrotar al Atlético de Madrid de Diego Simeone y ubicarse entre los cuatro mejores de Europa. El conjunto pairisno expuso lo siguiente.

Los estudios médicos confirmaron que @NavasKeylor sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho. Se realizará nuevos estudios el sábado, Su participación en el partido del martes está en duda.



"Los estudios médicos confirmaron que Keylor Navas sufrió una lesión en el bíceps femoral derecho. Se realizará nuevos estudios el sábado, Su participación en el partido del martes está en duda", reveló el conjunto francés a través de sus redes sociales sobre el estado físico actual de su guardameta titular.

No contar con Keylor Navas sería una baja muy sensible, tomando en cuenta que el guardameta tico ha sido una garantía en el arco del PSG, no solo en esta Champions sino también en todos los torneos locales disputados en esta temporada. El guardameta tico tendrá que esperar para conocer su evolución y no será sino hasta el martes, si se puede confirmar su participación o no.