Juventus vs. Inter de Milán: pronósticos para el Derby de Italia

Inicia el mes patrio en Panamá y nos regala un partidazo con el Derby de Italia. Se ven las caras la Juventus vs. Inter, donde la Juve no está en su mejor momento y el Inter busca sumar puntos para presionar a los líderes. Codere te trae su bono de $100 y sus super cuotas para partidos como este. Ven y acepten el reto! No te quedes sin armar tu jugada y ganar.

Juventus

La Juventus no pasa por su mejor momento en las competencias que está disputando. A pesar de haber ganado su último compromiso por 1-0 frente al Lecce, son séptimos en la tabla de clasificaciones. Sin embargo, buscarán darle vuelta a la campaña y para ello, deberán dar un golpe sobre la mesa contra el Inter de Milán, uno de sus rivales directos en el campeonato local.

Inter

Por su lado, el Inter, también vive una situación similar, aunque con menos diferencia de puntos en cuanto a las primeras posiciones de la tabla de clasificaciones. Su octubre fue de ensueño en la Serie A, debido a que ganaron cuatro partidos de cinco jugados y querrán seguir por esa línea cuando choquen con la Juventus. Además, vienen de golear 3-0 a la Sampdoria.

¿Cómo y dónde apostar con Codere?

Desde la página de Codere.pa, podrás crear tu usuario ya sea desde un teléfono celular, computadora, tablet u otros dispositivos móviles. Una vez hecho ese paso, podrás iniciar sesión y cargar saldo en la cuenta, para así tener acceso a las apuestas (que podrán observarse en el “Historial de Apuestas”) y aprovechar las múltiples promociones vigentes. Además, tendrás todas las diferentes opciones para que armes tu jugada con una buena combinada y disfrutes del Derby de Italia.

Juventus vs. Inter de Milán: Codere tiene a su favorito

El Inter llega como el favorito en Codere. La cuota es de +125, mientras que el triunfo de la Juventus tiene una cuota de +210.

* Los juegos de apuestas son para personas mayores de 18 años.