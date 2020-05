Jugador argentino describe al fútbol salvadoreño como una pesadilla y poco profesional

En las últimas horas, un futbolista argentino que tuvo un paso corto por El Salvador decidió salir a contar su horrible experiencia en el país. Narró desprolijidades por parte del club que lo contrató y, además, apuntó que las condiciones de la Liga Nacional no son para nada profesionales. Su frase fue replicada por varios diarios de su país y no deja bien parado a los cuscatlecos.

El jugador es Maximiliano Martínez y estuvo jugando en el Chalatenago. Llegó en enero de este año y tenía contrato hasta diciembre. El equipo decidió rescindirle el contrato después de 3 meses y 4 partidos jugados como titular. El sudamericano contó que le pidieron las llaves del departamento que le habían dado para hospedarse y se tuvo que ir a lo de unos amigos para no vivir en la calle. Además, por el cierre de fronteras de Argentina no puede volverse y está viviendo con los únicos 3 sueldos que le pagaron, de los 5 que le corresponde.

En una entrevista con Ataque Futbolero narró parte de lo que vivió: "El nivel del fútbol salvadoreño es duro, parecido al de la B Nacional (Segunda División Argentina), pero con más roce, más picante. Y bastante complicado en lo que es la infraestructura de los estadios. Vi cosas terribles, de no creer para un fútbol profesional. Algo muy básico en algunos clubes, muy precario en cuanto a vestuarios, cancha, césped, todo. Hay vestuarios en los que no entran los 18 futbolistas convocados".

�� @maximartinez_23 en @AtaqueFutbolero por @947FMRadio: "Hace poco dije que espero no tener que salir a la calle a vender pupusas, la comida típica de El Salvador. Pero si lo tengo que hacer, no tengo problema". pic.twitter.com/HJUjFas9Xd — Ataque Futbolero Radio (@Ataque_Radio) May 2, 2020

Además, declaró que lo contactaron de otros clubes, pero les dijo que no: "Una de las canchas no tenía césped y la temperatura era de 45 grados. No había nadie en las tribunas. Eso es la Primera División. Nuestro club era mejor en las instalaciones, tiene aire acondicionado en los vestuarios. Mi representante me trajo sin saber cómo era el fútbol acá, está arrepentido. Tuve ofertas para seguir jugando en El Salvador, pero no quise, prefiero ir a otro país más responsable".

Para finalizar, habló sobre su problemática llegada a El Salvador: "El día que llegué, la policía me tuvo una hora encerrado. Fue jodido lo de los tatuajes en el aeropuerto. Tuve que explicarles el significado de cada tatuaje, sobre todo los de los números. Tengo un par de fechas, nada raro ¿Sabés lo que es llegar a un país y que te tengan detenido durante una hora?".