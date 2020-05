Juan Barrera: "En Fenifut hay gente que no sabe de fútbol, están por otro propósito"

En una nota exclusiva para Futbol Centroamérica, Juan Barrera charló largo y tendido sobre su carrera deportiva, anécdotas, inicios, entre otras cosas. El atacante tuvo cosas que decir sobre los dirigentes del fútbol nica, el "lío" que se armó entorno a la votación por Messi en los The Best, y muchas cosas más. Acá la primera parte de nuestra plática con el "Iluminado":







- Háblanos de tus inicios, sabemos que diste tus primeros pasos en Costa Rica…

Sí. Comencé en Alajuelense desde los 8 hasta los 15, migramos cuando yo tenía 5 años. Yo era muy hiperactivo, y me fui formando como jugador.

- ¿Cuándo te diste cuenta que eso era lo que querías hacer?

Realmente como a los 9 años me dije ‘yo voy a ser jugador’, porque yo ya veía que mi nivel era un poco más alto que el de los demás, y uno cuando está en formación se va dando cuenta de esto. Salía goleador, siempre estaba. Aparte en Costa Rica a los 9-10 años ya te apartan de todo y seleccionan a los que creen que van a tener futuro. Ahí entrenas aparte y te vas formando de verdad, y ya deja de ser como una escuelita.



- ¿Por qué no te pudiste quedar?

Pasa que mis papás se separaron y yo me vine con mi mamáa, y empecé a jugar en un equipo de segunda división, pero a los 18 hago mi debut con Walter Ferretti.



- ¿A quién creciste admirando como futbolista?

En Costa Rica me gustaba mucho Fonseca (Rolando), Paté me encantaba, me gustaba mucho Medford, y como jugaba selecciones, en Honduras me encantaban Amado y Rambo. Cuando pasamos a la primer Copa Oro 2009, Amado buen jugador y un tipazo y señorón. Con Paté fue rapidito que me lo encontré una vez.







- ¿Cómo se definió tu posición dentro del campo?



Yo siempre fui delantero, pero en nicaragua empecé a jugar de enlace de 10 o de media punta, y cuando me voy a Tauro con 20 años el profe me pone de extremo, era el profe Juan Carlos Cubilla. A mí no me gustaba jugar ahí, pero me fue bien, me adapté, y exploté mi velocidad, y ahora casi toda mi carrera la hice ahí. Aunque yo prefiero de delantero, aunque pocas veces jugué ahí, porque en Costa Rica me decían que había que saber manejar 3 posiciones.



- ¿Cómo nació tu apodo el “Iluminado”?



Aquí me lo puso, creo que se llama Octavio Sevilla que ahora narra beisbol, pero para ese entonces yo tenía 19 años, Walter Ferretti llevaba 10 años de no ser campeón y le ganamos a Estelí 4-1. Entonces, según lo que me cuentan lo que escucharon los que vieron el partido, él dijo que ‘Juan se iluminó’, entonces de ahí salió. Si vos me peguntas si me gusta, no. No me molesta, pero tampoco me gusta. Incluso cuando yo me fui para Austria lo primero que me dijo un compañero fue "ahí llegó el Iluminado".

Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua.



- ¿Y cómo se dio ese traspaso por el fútbol Austriaco?

Yo tenía 24 años y fui a probarme, no fui con contrato firmado. Me habían llamado de la MLS, pero preferí irme a Europa. Dijeron que querían verme una semana porque el futbol nicaragüense no es bien visto, y entrené, y al cuarto día me dijo "estas contratado". Hice una jugada, hice la mía, la tiré larga…



- ¿La evaluación cómo fue?

Te meten con el grupo, porque el entrenador tiene que dar el "sí", y al cuarto - quinto día yo para ese entonces no dominaba mucho el inglés. Ahora tampoco, pero me defiendo, pero ahí ya había hecho grupo, había hecho unos amigos y me había ido bien en las prácticas. Después vine a Nicaragua, seguí con Estelí y después me fui.





- Sabemos que es difícil triunfar en Europa ¿Qué diferencias sentiste?

Los campos de entreno. La mayoría en Centroamérica son un desastre, si vos jugás en un campo bueno, tu nivel va ser óptimo. La cancha siempre mojada, y te estoy hablando de que mi club no era un gran club, pero si es un equipo estable, con tres canchas para entrenar y una cancha sintética. Viven para eso, trabajan para eso, Tenés todo para triunfar, solo tenés que enfocarte.



- ¿Y cambiando de tema, qué pasó con todo el lío que se armó en torno a Messi?

Fíjate que inclusive la Federación después me borró de redes, no me menciona en nada, se enojaron. Igual a mí no me afecta, pero lo que pasa es que años anteriores, el secretario anterior Miguel Fondo me manda un link a mi correo, y ahí sale una página con las opciones, mejor DT, mejor jugador femenino, etc, y vos votás.







Entonces yo me dije 'qué raro' porque un amigo me reclamó en broma que había votado por Messi, y cuando veo que FIFA manda todo, llamo a alguien de la Federación y pongo en mi Twitter desmintiéndolo. Pero yo no lo hice con otra intención, porque nadie va usar tu nombre en algo que no estás de acuerdo y no lo has hecho. Hasta me escribieron compañeros de profesión que juegan en Italia, jugadores de la Juventus. Uno de ellos me mandó el fax que supuestamente había mandado la federación con mi firma el capitán de una selección top. Fue algo que para mí está bien porque no pueden pasar por encima de un jugador y falsificarle la firma

- ¿Y por qué crees que lo hicieron? Vos estabas peleado con la Federación, sabemos que has tenido tus roces con ellos..

Si casi siempre lo que pasa es que en la Federación hay personas que no saben de fútbol, están ahí para otro propósito. Yo si estuviera ahí mi primer meta es que el nivel crezca, lo primordial es la Selección mayor, pero ellos no lo miran así; entonces siempre hay que estar peleando cada cosita, lo mínimo, un viático, ellos no entienden que somos jugadores profesionales.

Juan Barrera fue tendencia en el mundo cuando aseguró que no fue él quien votó por Lionel Messi en los The Best del 2019.

- ¿De qué 'cositas' hablamos?

A veces te dan un viatico que solo te alcanza para la gasolina, son cosas que bueno, lo de la comida hace rato lo mejoraron, el lugar donde dormíamos lo mejoraron porque nosotros hemos estado ahí, los viáticos eran malísimos, antes era un desastre. Ahora han mejorado un poquito. ya varia gente está pendiente, y existen redes, que como te pueden hacer grande te pueden hundir.



- ¿Y te hicieron la cruz?

Me borraron de redes, de todo, pero la verdad no me quita nada sinceramente.



- ¿Y finalmente por quien hubieras votado?



Al final mi voto hubiera sido por Messi, Cristiano, y Mané, en ese orden. El año anterior a ese voté por Cristiano, y siempre fue entre él y Messi.