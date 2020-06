José Varela: "Se dejó a los jugadores sin cobrar un sueldo"

El exjugador de Alianza, José Varela, fue muy crítico con el balompié de El Salvador por cómo se afrontó la crisis de la pandemia. A través del programa Güiri Güiri al Aire. Además el jugador también confesó que se encuentra realizando todos los trámites necesarios para retornar a su país.

“Sinceramente para mí no ha sido buena, la realidad está clara, nadie esperaba una pandemia a nivel mundial, nadie estaba preparado, no había protocolos, ni para países de primer mundo, pero acá fue raro como se llevó todo acabo, se dio por terminado un torneo, se dio por campeón a un equipo que iba en primer lugar, cuando acá, el que sale primero no es el campeón”, afirmó.

Además, el jugador charrúa reveló que todos los futbolistas uruguayos que se encuentran radicados en el país centroamericano también están agilizando todo el proceso a través de la cancillería para el retorno a su país natal.

Hoy (no) juega Alianza, hay una final más importante que ganar.



¡Pronto volveremos a levantarla! ����️#AlianzaFC pic.twitter.com/pSCa0NzG82 — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) May 31, 2020

“Arranqué el 18 de marzo a moverme, a hacer papeleo en la Embajada, a hacer una lista de los que necesitamos volver, pero hasta ahora la respuesta ha sido que tenemos que esperar y por eso hicimos una carta pública para que la solicitud tenga una mayor difusión y poco a poco llegue a oídos de las personas que nos puedan ayudar", concluyó el exjugador de Alianza.

De esta manera, la mayoría de los profesionales que se dedicaban al fútbol en El Salvador se vieron perjudicados por las decisiones que se tomaron en dicho país producto de la pandemia del Coronavirus. Ahora, muchos de ellos está buscando cómo retornar con sus carrerras en otros destinos.