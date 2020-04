Jorge Luis Pinto defendió al ex-Presidente: "Callejas fue un gran hombre, digan lo que digan"

Hoy falleció el ex-Presidente de Honduras y de la FENAFUTH, Rafael Callejas. Su extinción se envolvió de polémica por las críticas de muchos hondureños por su pasado. Es un dirigente político que genera amor y odio por toda el país. Además, una personalidad reconocida en el mundo del deporte por su cercanía con Joseph Blatter y a otros hombres importantes que ocuparon cargos en FIFA.

Sobre él salió hablar un viejo conocido: Jorge Luis Pinto. El ex-entrenador de Honduras contó como fue que lo convenció de dirigir al combinado Bicolor y habló sobre cómo se sintió su ausencia en las pasadas eliminatorias a Rusia 2018. Para el técnico, la falta de Callejas en la Federación tuvo un papel trascendental en el fracaso que fue no haber podido ingresar a la competición intercontinental.

"Lo recuerdo desde la primera vez que me quiso llevar a Honduras y fue para el Mundial 2002 rumbo a Corea y Japón. Estuve reunido en Tegucigalpa con él y las cosas no iban bien. Luego, se presentó la opción en 2015 e hicimos la renegociación. Tengo gratos recuerdos de él. Me encantaba su personalidad, era un gran hombre, digan lo que digan", contó en una entrevisa con el medio DIEZ.

Además, confesó que pidió a Callejas para que obtenga un lugar preponderante en la FIFA: "Siempre dije que Blatter debe tener al lado un hombre inteligente como este. Le hice un recuento a todos y no encontré un hombre que haya sido presidente de su país y luego de su federación". Y remató sin vueltas y seguro de sus palabras: "Rafael fue una extraordinaria persona".

Para finalizar, analizó su mal pasar por las eliminatorias, le apuntó a los jueces y a la falta del ex-Presidente: "Si Callejas hubiera estado en la Federación, los arbitros no nos hubieran jodido de la forma que lo hicieron. Nos echaron del Mundial y ustedes lo vieron". El colombiano cerró la entrevista enojado y volviendo a tocar un tema que le sigue provocando pesadillas. De salir quinto en Brasil 2014 con Costa Rica a ver Rusia 2018 desde su casa.