Joel Campbell: "Hubo ofertas de USA y Europa, pero León es mi casa"

Pasaron muchas semanas en donde se especulaba cuál sería el futuro del futbolista centroamericano, Joel Campbell. Sin embargo, el día de ayer el equipo azteca dio a conocer que adquiría la compra del jugador tipo para definitivamente hacerse con sus servicios y culminar con los rumores.

Fue a través de su cuenta oficial de Twitter en donde el León mediante un video hizo oficial la compra del jugador en donde se le vincula con la institución durante los próximos tres años. Actualmente el jugador se encuentra en su país natal debido a la pandemia del Coronavirus, aunque aseguró que se ha mantenido entrenando.

Mediante una entrevista a la distancia con TV Azteca, el jugador dio sus primeras impresiones sobre esta situación y su pase por el conjunto mexicano. En donde afirmó sentirse muy feliz ya que León siempre la ha visto como una segunda casa y que siempre dará el 100% para defender sus colores en el terreno de juego.

"La negociacion no fue dificil. Me siento feliz por quedarme en el club. Allí soy feliz, me estoy entrenando todos los días. Me he ganado la confianza y la renovación con el equipo. Aporto no solamente en goles y asistencias, sino también en el funcionamiento del equipo. Hubo ofertas de Europa y Estados Unidos. Pero León es mi casa y mi corazón quiso que estuviese allí", afirmó el jugador Joel Campbell.

Asimismo, tambien aseveró que durante este tiempo en Costa Rica se le ha aplicado dos veces las pruebas sobre el COVID-19 pero en ambos casos dieron negativas. Mientras que se solventa toda esta situación de la pandemia, el futbolista también indicó que se mantendrá entrenando y con muchas ganas de incorporarse con sus compañeros de equipo.