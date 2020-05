Hernán Medford y su sueño de dirigir a La Sele en un Mundial

La vida da segundas oportunidades y Hernán Medford espera pacientemente que le toque su turno. ¿Su objetivo? Una nueva chance en la Selección de Costa Rica para poder cumpli su verdadero sueño: llevarla y dirigir una Copa del Mundo. El estratega de 51 años asegura que fue destituido injustamente en el 2008 durante su primer periodo al mando de la Tricolor.

“Tengo el propósito de volver a la Selección, porque creo que no se me dio el tiempo necesario y se me sacó injustamente gracias a un periodista que le aconsejó al ‘Chino’ (Eduardo) Li sacarme, aunque luego aceptó que él era muy novato”, contó en transmisión con Teletica.com.

Medford defendiendo la camiseta de Costa Rica en el Mundial 2002.

Medford acotó otras situaciones que no le permitieron desempeñarse con mayor éxito en la mayor: “También por cierta inmadurez de uno, porque tuve a la Selección cuando era muy joven y es mucha presión, entonces me culpo a mí mismo a veces. Pero esa oportunidad se me tiene que volver a dar porque hay entrenadores que lo hicieron mal y volvieron".

¿Algún entrenador ha marcado tu vida antes? Contanos todo acerca de esta persona y la formación que recibiste ⚽#SomosLaFEDEFUTBOL ���� pic.twitter.com/DpJQvr8sso — FEDEFUTBOL Costa Rica (@fedefutbolcrc) May 8, 2020

“A uno le quedan años en esto y el sueño es ir a un Mundial dirigiendo una selección, ojalá la de Costa Rica, entonces tengo bien clarito lo que quiero para el futuro”, sentenció.

Medford aseguró que durante la cuarentena obligatoria por coronavirus aprovechó para actualizar fundamentos futbolísticos e innovar con algunas recetas en la cocina, otra de sus grandes pasiones.